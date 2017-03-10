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Ринат Билялетдинов: не стоит прыгать от счастья, "МЮ" сейчас не в лучшем состоянии

Экс-наставник "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал игру 1/8 финала Лиги Европы между "Ростовом" и "Манчестер Юнайтед" (1:1).

"Не стоит прыгать от счастья. Ничья с "Юнайтед" - это успех для "Ростова". Команда Жозе Моуриньо находится не в лучшем игровом состоянии. Не случайно они и в чемпионате Англии не идут в лидерах.

Стиль нынешнего "МЮ" не подавляет соперника. Индивидуальными исполнителями команда сильна, но командного рисунка не хватает. Особенно если сравнивать этот "Манчестер" с тем, что был у Сэра Алекса Фергюсона.

Эти проблемы тянутся не первый год с момента его ухода из клуба. При Луи ван Гале была похожая картина", - цитирует тренера "Спорт день за днем".
Теги: Билялетдинов Р. Ростов Манчестер Юнайтед
Сегодня, 14:15
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№2 Написал: ачуда (Сегодня, 14:21) #
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  •  (4)

Сейчас Юнайтед бледная тень команды Фергюссена и поэтому Ростов в ажиотаже,а не на похоронах.
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 14:17) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Я помню, как лично ты, Ринатик, сливал с Рубином безнадежному аутсайдеру Ла-Лиги и объяснял это ты тем, что у них класс выше. Поэтому, просто замолчи.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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