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Ринат Билялетдинов: не стоит прыгать от счастья, "МЮ" сейчас не в лучшем состоянии
Экс-наставник "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал игру 1/8 финала Лиги Европы между "Ростовом" и "Манчестер Юнайтед" (1:1).
"Не стоит прыгать от счастья. Ничья с "Юнайтед" - это успех для "Ростова". Команда Жозе Моуриньо находится не в лучшем игровом состоянии. Не случайно они и в чемпионате Англии не идут в лидерах.
Стиль нынешнего "МЮ" не подавляет соперника. Индивидуальными исполнителями команда сильна, но командного рисунка не хватает. Особенно если сравнивать этот "Манчестер" с тем, что был у Сэра Алекса Фергюсона.
Эти проблемы тянутся не первый год с момента его ухода из клуба. При Луи ван Гале была похожая картина", - цитирует тренера "Спорт день за днем".
"Не стоит прыгать от счастья. Ничья с "Юнайтед" - это успех для "Ростова". Команда Жозе Моуриньо находится не в лучшем игровом состоянии. Не случайно они и в чемпионате Англии не идут в лидерах.
Стиль нынешнего "МЮ" не подавляет соперника. Индивидуальными исполнителями команда сильна, но командного рисунка не хватает. Особенно если сравнивать этот "Манчестер" с тем, что был у Сэра Алекса Фергюсона.
Эти проблемы тянутся не первый год с момента его ухода из клуба. При Луи ван Гале была похожая картина", - цитирует тренера "Спорт день за днем".
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