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10:28
Руслан Нигматуллин: вся Европа уже давно знает Бердыева и теперь точно выучит название "Ростова"
Руслан Нигматуллин: вся Европа уже давно знает Бердыева и теперь точно выучит название "Ростова"
03:29
Маруан Феллайни: "Ростов" - крепкая команда, но на "Олд Траффорд" будет абсолютно другой матч (1)
Маруан Феллайни: "Ростов" - крепкая команда, но на "Олд Траффорд" будет абсолютно другой матч (1)
01:03
И всё-таки дожали (3)
И всё-таки дожали (3)
СМИ: около 10 скаутов просматривали Сердара Азмуна на матче "Ростов" - "МЮ"
Игру "Ростова" с "Манчестер Юнайтед" посетило порядка 10 европейских скаутов, которые просматривали форварда российского клуба Сердара Азмуна, информирует ФАН.
22-летний иранец вышел на замену и провел на поле 17 минут. Трансферная стоимость Азмуна оценивается порядка 8–10 млн евро.
22-летний иранец вышел на замену и провел на поле 17 минут. Трансферная стоимость Азмуна оценивается порядка 8–10 млн евро.
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