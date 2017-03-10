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СМИ: около 10 скаутов просматривали Сердара Азмуна на матче "Ростов" - "МЮ"

Игру "Ростова" с "Манчестер Юнайтед" посетило порядка 10 европейских скаутов, которые просматривали форварда российского клуба Сердара Азмуна, информирует ФАН.

22-летний иранец вышел на замену и провел на поле 17 минут. Трансферная стоимость Азмуна оценивается порядка 8–10 млн евро.
Теги: Азмун Ростов
Сегодня, 14:33
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№1 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 14:44) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
И ничего не увидели. Бердыев специально выпустил его всего на 15 минут.
Регистрация: 30.11.2015
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