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ЦСКА забил четыре мяча в ворота "Томи" в матче молодежного первенства

В матче 19-го тура чемпионата России среди молодежных команд ЦСКА на своем поле разгромил гостей из Томска.

Молодежное первенство. 19 тур

ЦСКА - "Томь" - 4:0

Гол: Тикнизян, 38, Пухов, 58, Гордюшенко, 80, Меренчуков, 89

ЦСКА: Кырнац, Алибеков, Матвийчук (Волков, 81), Тикнизян, Леонов, Пухов (Неплюев, 60), Гордюшенко, Хосонов (Меренчуков, 81), Олейников (Анисимов, 81), Кучаев (Мацхарашвили, 64), Рубенис (Алиев, 35)

"Томь": Олифиренко, Файзулин (Андреев, 46), Рыков (Лаев, 68), Антух (Борисов, 83), Бобров, Антипов, Баблюк, Карымов, Зарубин (Лысков, 46), Зорин (Ильин, 76).
Теги: ЦСКА Томь
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