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16:54
Андрей Малосолов: впервые за несколько десятков лет мы не имеем серьезного представительства ни в ФИФА, ни в УЕФА (2)
Андрей Малосолов: впервые за несколько десятков лет мы не имеем серьезного представительства ни в ФИФА, ни в УЕФА (2)
10:28
Руслан Нигматуллин: вся Европа уже давно знает Бердыева и теперь точно выучит название "Ростова"
Руслан Нигматуллин: вся Европа уже давно знает Бердыева и теперь точно выучит название "Ростова"
03:29
Маруан Феллайни: "Ростов" - крепкая команда, но на "Олд Траффорд" будет абсолютно другой матч (1)
Маруан Феллайни: "Ростов" - крепкая команда, но на "Олд Траффорд" будет абсолютно другой матч (1)
ЦСКА забил четыре мяча в ворота "Томи" в матче молодежного первенства
В матче 19-го тура чемпионата России среди молодежных команд ЦСКА на своем поле разгромил гостей из Томска.
Молодежное первенство. 19 тур
ЦСКА - "Томь" - 4:0
Гол: Тикнизян, 38, Пухов, 58, Гордюшенко, 80, Меренчуков, 89
ЦСКА: Кырнац, Алибеков, Матвийчук (Волков, 81), Тикнизян, Леонов, Пухов (Неплюев, 60), Гордюшенко, Хосонов (Меренчуков, 81), Олейников (Анисимов, 81), Кучаев (Мацхарашвили, 64), Рубенис (Алиев, 35)
"Томь": Олифиренко, Файзулин (Андреев, 46), Рыков (Лаев, 68), Антух (Борисов, 83), Бобров, Антипов, Баблюк, Карымов, Зарубин (Лысков, 46), Зорин (Ильин, 76).
Молодежное первенство. 19 тур
ЦСКА - "Томь" - 4:0
Гол: Тикнизян, 38, Пухов, 58, Гордюшенко, 80, Меренчуков, 89
ЦСКА: Кырнац, Алибеков, Матвийчук (Волков, 81), Тикнизян, Леонов, Пухов (Неплюев, 60), Гордюшенко, Хосонов (Меренчуков, 81), Олейников (Анисимов, 81), Кучаев (Мацхарашвили, 64), Рубенис (Алиев, 35)
"Томь": Олифиренко, Файзулин (Андреев, 46), Рыков (Лаев, 68), Антух (Борисов, 83), Бобров, Антипов, Баблюк, Карымов, Зарубин (Лысков, 46), Зорин (Ильин, 76).
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