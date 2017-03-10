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Бразилия и Германия в марте 2018 года встретятся впервые после 1:7 на ЧМ-2014

Сборные Бразилии и Германии договорились провести товарищеский матч впервые после сокрушительного поражения южноамериканской команды от немецкой сборной со счётом 1:7 на чемпионате мира 2014 года.

Как сообщает GloboEsporte, встреча запланирована на 27 марта 2018 года, а местом проведения выбран Олимпийский стадион в Берлине.

"Матч против команды такого высокого уровня, как Германия, станет ключевым испытанием для наших футболистов и тренерского штаба. Могу сказать даже больше, потому что эта игра пройдёт на поле соперника и будет очень важной для нашей команды", — сказал координатор бразильской команды Эду Гаспар.
Теги: Сборная Бразилии Сборная Германии
Сегодня, 16:31
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№1 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 16:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
они после того матча уже играли раз или два
Регистрация: 24.11.2008
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