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16:54
Андрей Малосолов: впервые за несколько десятков лет мы не имеем серьезного представительства ни в ФИФА, ни в УЕФА (2)
Андрей Малосолов: впервые за несколько десятков лет мы не имеем серьезного представительства ни в ФИФА, ни в УЕФА (2)
10:28
Руслан Нигматуллин: вся Европа уже давно знает Бердыева и теперь точно выучит название "Ростова"
Руслан Нигматуллин: вся Европа уже давно знает Бердыева и теперь точно выучит название "Ростова"
03:29
Маруан Феллайни: "Ростов" - крепкая команда, но на "Олд Траффорд" будет абсолютно другой матч (1)
Маруан Феллайни: "Ростов" - крепкая команда, но на "Олд Траффорд" будет абсолютно другой матч (1)
Стоимость билета для болельщиков "Анжи" на гостевой матч со "Спартаком" составит 700 рублей
Стоимость билета на гостевой сектор стадиона "Открытие Арена" на матч против "Спартака" составит 700 рублей, сообщает официальный сайт "Анжи".
Продажа билетов на сектор болельщиков "Анжи" (сектора D-119, D-224, D-225) начнется за два часа до матча, в 14:30, в кассе у гостевой трибуны D (Юг).
Продажа билетов на сектор болельщиков "Анжи" (сектора D-119, D-224, D-225) начнется за два часа до матча, в 14:30, в кассе у гостевой трибуны D (Юг).
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