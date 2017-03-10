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Стоимость билета для болельщиков "Анжи" на гостевой матч со "Спартаком" составит 700 рублей

Стоимость билета на гостевой сектор стадиона "Открытие Арена" на матч против "Спартака" составит 700 рублей, сообщает официальный сайт "Анжи".

Продажа билетов на сектор болельщиков "Анжи" (сектора D-119, D-224, D-225) начнется за два часа до матча, в 14:30, в кассе у гостевой трибуны D (Юг).
Теги: Анжи Спартак
Сегодня, 16:45
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