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Андрей Малосолов: впервые за несколько десятков лет мы не имеем серьезного представительства ни в ФИФА, ни в УЕФА (6)
Андрей Малосолов: впервые за несколько десятков лет мы не имеем серьезного представительства ни в ФИФА, ни в УЕФА (6)
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Наставник "Тулузы": Франция действительно дерьмовая страна
Главный тренер "Тулузы" Паскаль Дюпра заявил, что не понимает людей, которые радуются вылезу "ПСЖ" из Лиги чемпионов.
"Такое случается. Хочу поддержать Эмери. Он ничего не мог с этим поделать. "ПСЖ" выиграет Лигу чемпионов, только дайте ему время.
Меня бесит это типичное поведение французов. Все гордятся вылетом "ПСЖ". Мы действительно дерьмовая страна. Мы рады неудачам друг друга, это трудно понять", - цитирует Дюпру L’Equipe.
"Такое случается. Хочу поддержать Эмери. Он ничего не мог с этим поделать. "ПСЖ" выиграет Лигу чемпионов, только дайте ему время.
Меня бесит это типичное поведение французов. Все гордятся вылетом "ПСЖ". Мы действительно дерьмовая страна. Мы рады неудачам друг друга, это трудно понять", - цитирует Дюпру L’Equipe.
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