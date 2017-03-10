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Наставник "Тулузы": Франция действительно дерьмовая страна

Главный тренер "Тулузы" Паскаль Дюпра заявил, что не понимает людей, которые радуются вылезу "ПСЖ" из Лиги чемпионов.

"Такое случается. Хочу поддержать Эмери. Он ничего не мог с этим поделать. "ПСЖ" выиграет Лигу чемпионов, только дайте ему время.

Меня бесит это типичное поведение французов. Все гордятся вылетом "ПСЖ". Мы действительно дерьмовая страна. Мы рады неудачам друг друга, это трудно понять", - цитирует Дюпру L’Equipe.
Теги: Тулуза ПСЖ
Сегодня, 18:09
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№7 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 20:02) #
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online

Да у нас таких, как у дурака махорки.
Регистрация: 3.04.2013
№6 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 19:58) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Мы ничем не лучше.
Истинную цену засевших здесь патриотов мы видим когда они радуются вылету чужой команды и еврокубков.
Не понимаю как можно болеть против своих в международных играх.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009
№5 Написал: Седой Россия (Сегодня, 19:48) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Так, наверное в любой стране, хоть это и неправильно.
Только у меня вопрос, а куда там вылезло ПСЖ?

радуются вылезу "ПСЖ"


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№4 Написал: anonymous (Сегодня, 18:40) #
  • +2
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Спартак также радуется когда вылетают наши клубы... кстати они единственные
Регистрация: 8.01.2017
№3 Написал: Николай Богачев СПб (Сегодня, 18:35) #
  • +2
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Среди россиян тоже таких предостаточно
Регистрация: 5.06.2015
№2 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 18:35) #
  • -1
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Ничего удивительного. Франция -это не только Париж, а Париж -отнюдь не вся Франция. К тому же, ПСЖ - скорее катарский клуб, чем французский.
Регистрация: 30.08.2008
№1 Написал: fits (Сегодня, 18:24) #
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Сами таких воспитали, что теперь удивляться...
Регистрация: 6.10.2016
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