Димитри Пайет: мне было скучно в "Вест Хэме"

Полузащитник "Марселя" Димитри Пайет рассказало своем уходе из "Вест Хэма" в зимнее трансферное окно.



"Мне не нравилась тактика, по которой играл "Вест Хэм". Даже можно сказать, что мне было скучно. В матче с "Халлом" мы выиграли 1:0 при том, что соперник четыре раза за матч попал в штангу, которая и была лучшим игроком матча. Но в команде были рады и такой победе. Семья также повлияла на моё решение", - цитирует игрока L'Equipe.