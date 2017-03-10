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Димитри Пайет: мне было скучно в "Вест Хэме"
Полузащитник "Марселя" Димитри Пайет рассказало своем уходе из "Вест Хэма" в зимнее трансферное окно.
"Мне не нравилась тактика, по которой играл "Вест Хэм". Даже можно сказать, что мне было скучно. В матче с "Халлом" мы выиграли 1:0 при том, что соперник четыре раза за матч попал в штангу, которая и была лучшим игроком матча. Но в команде были рады и такой победе. Семья также повлияла на моё решение", - цитирует игрока L'Equipe.
"Мне не нравилась тактика, по которой играл "Вест Хэм". Даже можно сказать, что мне было скучно. В матче с "Халлом" мы выиграли 1:0 при том, что соперник четыре раза за матч попал в штангу, которая и была лучшим игроком матча. Но в команде были рады и такой победе. Семья также повлияла на моё решение", - цитирует игрока L'Equipe.
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