Сборные Германии и Испании в 2018 году проведут товарищеский матч

Сборная Испании 23 марта 2018 года проведёт товарищеский матч против национальной команды Германии. Об этом сообщает пресс-служба испанской сборной.



Ожидается, что встреча состоится в Дюссельдорфе.