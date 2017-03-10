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Сборные Германии и Испании в 2018 году проведут товарищеский матч

Сборная Испании 23 марта 2018 года проведёт товарищеский матч против национальной команды Германии. Об этом сообщает пресс-служба испанской сборной.

Ожидается, что встреча состоится в Дюссельдорфе.
Теги: Сборная Испании Сборная Германии
Сегодня, 19:48
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