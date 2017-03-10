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Андрей Малосолов: впервые за несколько десятков лет мы не имеем серьезного представительства ни в ФИФА, ни в УЕФА (10)
Андрей Малосолов: впервые за несколько десятков лет мы не имеем серьезного представительства ни в ФИФА, ни в УЕФА (10)
"Арсенал" в Туле одержал победу над "Уралом"
В матче 19-го тура чемпионата России "Арсенал" переиграл "Урал".
Чемпионат России
19 тур
"Арсенал" - "Урал" 2:0
Голы: Расич, 19 (пен), 62.
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Иванов, Сунзу, Бурмистров, Горбатенко, Думбия (Власов, 80), Боурчану, Александров, Расич (Шевченко, 74).
"Урал": Заболотный, Данцев, Балажиц, Фидлер, Димитров, Новиков, Емельянов, Ильин (Манучарян, 60), Кулаков, Бикфалви, Лунгу.
Предупреждения: Думбия, 3, Расич, 49, Фидлер, 52, Балажиц, 61, Бурмистров, 76.
Удаление: Балажиц, 65.
Чемпионат России
19 тур
"Арсенал" - "Урал" 2:0
Голы: Расич, 19 (пен), 62.
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Иванов, Сунзу, Бурмистров, Горбатенко, Думбия (Власов, 80), Боурчану, Александров, Расич (Шевченко, 74).
"Урал": Заболотный, Данцев, Балажиц, Фидлер, Димитров, Новиков, Емельянов, Ильин (Манучарян, 60), Кулаков, Бикфалви, Лунгу.
Предупреждения: Думбия, 3, Расич, 49, Фидлер, 52, Балажиц, 61, Бурмистров, 76.
Удаление: Балажиц, 65.
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