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"Арсенал" в Туле одержал победу над "Уралом"

В матче 19-го тура чемпионата России "Арсенал" переиграл "Урал".

Чемпионат России

19 тур

"Арсенал" - "Урал" 2:0

Голы: Расич, 19 (пен), 62.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Иванов, Сунзу, Бурмистров, Горбатенко, Думбия (Власов, 80), Боурчану, Александров, Расич (Шевченко, 74).

"Урал": Заболотный, Данцев, Балажиц, Фидлер, Димитров, Новиков, Емельянов, Ильин (Манучарян, 60), Кулаков, Бикфалви, Лунгу.

Предупреждения: Думбия, 3, Расич, 49, Фидлер, 52, Балажиц, 61, Бурмистров, 76.

Удаление: Балажиц, 65.
Теги: Урал Арсенал Тула
Сегодня, 20:52
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7
(2)
№7 Написал: Andlawyer Москвы (Сегодня, 21:57) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Не рановато ли Урал начал матчи сдавать?
Регистрация: 4.10.2009
№6 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 21:41) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
странныйматчмаш сыграл очередной странный матч
Регистрация: 24.11.2008
№5 Написал: Бриг (Сегодня, 21:26) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Борьба за сохранение места в Премьер-Лиге обещает быть очень жаркой.
Регистрация: 21.11.2016
№4 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 21:17) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
100% договорняк. коэффициенты на победу Арсенала были такие, как будто с Уралом должны были играть команды с 1-ой шестерки. Ивановы это не только самая распространенная фамилия в России, но и синоним договорняков.
Регистрация: 2.08.2010
№3 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 21:00) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
пеналь посмотреть можно подумать, что Заболотный в доле
Регистрация: 21.12.2010
№2 Написал: rusll (Сегодня, 20:57) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ювентус»
Арсенал с долгожданной победой , а ты Киря не обольщайся и нос кверху не дери, итоги покажут кто ты?
Регистрация: 2.03.2017
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:55) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
Урал подарил 3 очка. Дело Иванова процветает


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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