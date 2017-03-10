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Массимилиано Аллегри может сменить Унаи Эмери на посту главного тренера "ПСЖ"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри является кандидатом на аналогичную должность в "ПСЖ", сообщает L`Equipe.

Отношение владельцев команды к испанцу Унаи Эмери резко изменилось после вылета команды из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала в противостоянии с "Барселоной" (4:0 и 1:6). Скорее всего, контракт с Эмери будет разорван уже летом, после чего парижский клуб попробует заполучить Массимилиано Аллегри, который еще не договорился с туринцами о пролонгации соглашения.
Теги: Аллегри Ювентус Эмери ПСЖ
Сегодня, 21:07
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№3 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 21:35) #
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  •  (0)
online

Цитата: Сибирячок
Цитата: мяч квадратный
А Эмери придёт в Ювентус.
В Зенит

Тогда Дзюбе вешаться надо. Он же называл его тренеришкой.
Регистрация: 7.03.2016
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:33) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: мяч квадратный
А Эмери придёт в Ювентус.

В Зенит


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 21:26) #
  • -1
  •  (1)
online

А Эмери придёт в Ювентус.
Регистрация: 7.03.2016
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