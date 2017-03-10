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Андрей Малосолов: впервые за несколько десятков лет мы не имеем серьезного представительства ни в ФИФА, ни в УЕФА (10)
Массимилиано Аллегри может сменить Унаи Эмери на посту главного тренера "ПСЖ"
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри является кандидатом на аналогичную должность в "ПСЖ", сообщает L`Equipe.
Отношение владельцев команды к испанцу Унаи Эмери резко изменилось после вылета команды из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала в противостоянии с "Барселоной" (4:0 и 1:6). Скорее всего, контракт с Эмери будет разорван уже летом, после чего парижский клуб попробует заполучить Массимилиано Аллегри, который еще не договорился с туринцами о пролонгации соглашения.
Отношение владельцев команды к испанцу Унаи Эмери резко изменилось после вылета команды из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала в противостоянии с "Барселоной" (4:0 и 1:6). Скорее всего, контракт с Эмери будет разорван уже летом, после чего парижский клуб попробует заполучить Массимилиано Аллегри, который еще не договорился с туринцами о пролонгации соглашения.
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