Массимилиано Аллегри может сменить Унаи Эмери на посту главного тренера "ПСЖ"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри является кандидатом на аналогичную должность в "ПСЖ", сообщает L`Equipe.



Отношение владельцев команды к испанцу Унаи Эмери резко изменилось после вылета команды из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала в противостоянии с "Барселоной" (4:0 и 1:6). Скорее всего, контракт с Эмери будет разорван уже летом, после чего парижский клуб попробует заполучить Массимилиано Аллегри, который еще не договорился с туринцами о пролонгации соглашения.