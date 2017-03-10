Руслан Нигматуллин: сегодня Заболотный не особо хотел ловить мячи

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин выразил недоумении по поводу игры голкипера "Урала" Николая Заболотного в матче 19-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (0:2).



"Заболотный не особо хочет сегодня ловить...", - написал Нигматуллин на своей странице в "твиттере".