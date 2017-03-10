Жозе Моуринью порадовал мальчика перед матчем "Ростов" - "МЮ" (видео)

Мальчики, которые выходили на поле "Олимп-2" вместе с футболистами "Ростова" и "Манчестер Юнайтед", в подтрибунном помещении обрадовались встрече с главным тренером английской команды Жозе Моуринью.Когда Моуринью увидел, что один из ребят смотрит на него с восхищением, португалец причудливо улыбнулся, после чего обнял мальчика и направился дальше в сторону поля.