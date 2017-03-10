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Жозе Моуринью порадовал мальчика перед матчем "Ростов" - "МЮ" (видео)

Мальчики, которые выходили на поле "Олимп-2" вместе с футболистами "Ростова" и "Манчестер Юнайтед", в подтрибунном помещении обрадовались встрече с главным тренером английской команды Жозе Моуринью.

Когда Моуринью увидел, что один из ребят смотрит на него с восхищением, португалец причудливо улыбнулся, после чего обнял мальчика и направился дальше в сторону поля.

Видео
Теги: Моуринью Ростов Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:26
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(3)
№1 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Вчера, 23:48) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
мило)


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009
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