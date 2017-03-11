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Болельщик "ПСЖ" убил своего друга из-за шуток о проигрыше "Барселоне"

В Габоне болельщик "Пари Сен-Жермен" убил своего друга из-за шуток про поражение "Барселоне" (1:6) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на AFP.

18-летний житель города Либревиль ударил ножом в шею своего друга, после того, как тот вновь отшутился про поражение парижан каталонской команде.

Пострадавший скончался на месте, а убийца был арестован в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что он признался в преступлении, добавив, что сделал это не специально.
Теги: ПСЖ Барселона
Сегодня, 00:20
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:31) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Нужно понять человека и простить.
А если не специально, тогда и говорить нечего. wink


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a.D.t.S
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Регистрация: 2.05.2014
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