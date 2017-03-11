"ПСЖ" отругал СМИ за информацию о походе на вечеринку игроков Марко Верратти и Блеза Матюиди

"ПСЖ" на официальном сайте опубликовал заявление по поводу скандальной ситуации с футболистами команды Марко Верратти и Блезом Матюиди.



Ранее французское издание L`Equipe сообщило, что названные футболисты перед игрой Лиги чемпионов с "Барселоной" якобы провели ночь на вечеринке певицы Рианны.



"Это оскорбление как профессиональных футболистов, так и нашего клуба. Это гнусные слухи, и наше поражение не служит оправданием для их распространения. Это позор, если издание публикует информацию, даже не проверив ее", - говорится в заявлении "ПСЖ".