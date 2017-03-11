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Матч между "Уфой" и "Крыльями Советов" посетят около пяти тысяч болельщиков

Матч 19-го тура российской премьер-лиги между "Уфой" Сергея Семака и "Крыльями Советов" Вадима Скрипченко посетят около пяти тысяч болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба самарского клуба.

Встреча состоится сегодня и начнется в 11.30 мск.
Теги: Уфа Крылья Советов
Сегодня, 10:23
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