Игроки "ПСЖ" за неделю до матча с "Барсой" обсуждали возможность проигрыша со счетом 1:5 (видео)

Футболисты "ПСЖ" за неделю до ответного гостевого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" делились между собой мнением о возможном поражение со счетом 1:5.Игроки парижской команды приняли участие в кулинарном шоу, а именно: защитник Томас Менье, полузащитники Блез Матюиди, Юлиан Дракслер и Марко Верратти.Верратти спросил у партнёров по команде, будут ли они счастливы проиграть со счётом 1:5, но выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Сам итальянец и Менье ответили, что нет, а Матюиди и Дракслер заявили, что были бы рады выйти в следующий раунд турнира даже при таком результате.