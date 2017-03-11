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"Уфа" - "Крылья Советов": стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 19-го тура премьер-лиги между "Уфой" и "Крыльями Советов".

"Уфа": Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Карп, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Кротов, Слай, Емельянов.

"Крылья Советов": Лория, Таранов, Ятченко, Гаджибеков, Родич, Надсон, Глеб, Башкиров, Зуев, Мияйлович, Паскуато.
Теги: Уфа Крылья Советов
Сегодня, 10:53
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