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Роман Павлюченко начнет тренировки в общей группе с понедельника

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов рассказал о состоянии нападающего Романа Павлюченко.

"Он должен начать готовиться в общей группе с понедельника", – цитирует Тарханова ТАСС.

Павлюченко получил повреждение во время зимних сборов и занимался по индивидуальной программе.
Теги: Павлюченко Урал
Сегодня, 13:10
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:20) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Пав, ты где умудряешься травмы получать? Ни одной игры после трёх!!!! месяцев простоя не сыграл, а сидишь на травме. Ты или старый или симулянт.

Может, Лариса тебя ***т скалкой?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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