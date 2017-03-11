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Агент: не удивлюсь, если "Краснодар" без Каборе проиграет "Локомотиву"

Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе, скорее всего, не сможет принять участия в игре 19-го тура премьер-лиги с "Локомотивом".

"Каборе уже тренируется и набирает форму, а сыграет ли он - станет ясно по его состоянию. Думаю, что такое маловероятно.

Если он не будет играть, то я не сомневаюсь, что "Локомотив" может выиграть. Когда Шарль не играет, "Краснодар" пропускает примерно по два мяча", - цитирует агента игрока Дмитрия Селюка "Чемпионат".
Теги: Краснодар Каборе Селюк
Сегодня, 13:14
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№2 Написал: ачуда (Сегодня, 14:55) #
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online

Круги на воде от моржа.
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: _бояра_ (Сегодня, 14:26) #
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Селюк зимой грозил, что Томь, бесплатно доукомплектованная им, в нынешнем составе будет грозой для всех без исключения.
Регистрация: 10.02.2017
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