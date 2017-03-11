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Сергей Игнашевич повторил рекорд Сергея Семака

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич повторил рекорд Сергея Семака по количеству игр в чемпионатах России.

37-летний футболист вышел в стартовом составе армейцев на матч 19-го тура против "Томи", эта игра стала для него 456-й в чемпионатах России. Такое же число матчей и у Семака, завершившего игровую карьеру в 2013 году.
Теги: Игнашевич
Сегодня, 14:31
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№1 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 14:37) #
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Болеет за:
ЦСКА
Молодец. С его подачи Дзагоев забил сегодня мяч. Спортивное долголетие это прекрасно.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
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