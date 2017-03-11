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Витиньо стал автором самого быстрого гола в нынешнем сезоне

Нападающий ЦСКА Витиньо стал автором самого быстрого гола в текущем чемпионате России, передает ТАСС.

Бразильский форвард открыл счет в домашнем матче 19-го тура с "Томью" на 32-й секунде.

Ранее автором самого быстрого гола в сезоне являлся голландский полузащитник "Спартака" Квинси Промес, который 16 сентября 2016 года поразил ворота "Оренбурга" на 2-й минуте.
Теги: ЦСКА Витиньо
Сегодня, 14:53
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№4 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 15:11) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: OgreGate
Отгул в Бразилию зарабатывает. На матче с пионерами

Свинья и здесь отметилась. Где только свое гуано не отложила.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№3 Написал: Клан (Сегодня, 15:05) #
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Соси, Промес))))
Регистрация: 28.02.2017
№2 Написал: OgreGate (Сегодня, 15:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Отгул в Бразилию зарабатывает. На матче с пионерами


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№1 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 14:58) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Витя-скорострел..)
Регистрация: 19.05.2015
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