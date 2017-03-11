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"Зенит" разгромил "Амкар", "Ростов" и "Терек" сыграли вничью в молодежном первенстве

Завершились два матча чемпионата России среди молодежных команд.

Молодежное первенство. 19-й тур

"Амкар" - "Зенит" - 0:4

Голы: Культинов, 11 (0:1). Еловских, 77 (0:2). Плетнёв, 82 - с пенальти. Еловских, 83 (0:4).


"Ростов" - "Терек" - 1:1

Голы: Алсултанов, 7 (0:1). Соловьев, 35 (1:1).
Теги: Зенит Амкар Терек Ростов
Сегодня, 14:57
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