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13:24
И вновь с любимым счетом (2)
И вновь с любимым счетом (2)
10:50
Игроки "ПСЖ" за неделю до матча с "Барсой" обсуждали возможность проигрыша со счетом 1:5 (видео)
Игроки "ПСЖ" за неделю до матча с "Барсой" обсуждали возможность проигрыша со счетом 1:5 (видео)
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"Зенит" разгромил "Амкар", "Ростов" и "Терек" сыграли вничью в молодежном первенстве
Завершились два матча чемпионата России среди молодежных команд.
Молодежное первенство. 19-й тур
"Амкар" - "Зенит" - 0:4
Голы: Культинов, 11 (0:1). Еловских, 77 (0:2). Плетнёв, 82 - с пенальти. Еловских, 83 (0:4).
"Ростов" - "Терек" - 1:1
Голы: Алсултанов, 7 (0:1). Соловьев, 35 (1:1).
Молодежное первенство. 19-й тур
"Амкар" - "Зенит" - 0:4
Голы: Культинов, 11 (0:1). Еловских, 77 (0:2). Плетнёв, 82 - с пенальти. Еловских, 83 (0:4).
"Ростов" - "Терек" - 1:1
Голы: Алсултанов, 7 (0:1). Соловьев, 35 (1:1).
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