Роберто Фирмино может пропустить матч с "Бернли"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о кадровых проблемах своей команды накануне матча с "Бернли".



"Старридж и Хендерсон не сыграют. Фирмино вызывает сомнения. Он испытывал боль и на неделе не мог тренироваться. Посмотрим, успеет ли Роберто восстановиться. Нужно подождать", - цитирует Клоппа официальный сайт "красных".