Полузащитник "Ниццы" из-за травмы колена выбыл до конца сезона

Полузащитник "Ниццы" Вилан Сипрьен больше не сыграет в этом сезоне из-за тяжелой травмы колена, сообщает официальный сайт клуба.



22-летний хавбек получил разрыв передней крестообразной связки в матче 29-го тура чемпионата Франции против "Кана" (2:2). В ближайшие дни игрок перенесет операцию.