Войти Зарегистрироваться

Опрос:

"Рубин" дома не смог обыграть "Оренбург"

В матче 19-го тура чемпионата России "Рубин" на своем поле сыграл вничью с "Оренбургом".

Чемпионат России

19 тур

"Рубин" - "Оренбург" 0:0

"Рубин": Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, Камболов, (Цакташ, 68), М'Вила, Ткачук, (Карадениз, 71), Жемалетдинов, Жонатас, Канунников.

"Оренбург": Кержаков, Малых, Полуяхтов, Ойеволе, Воробьёв, (Драгун, 87), Афонин, Сиваков, Георгиев, Коронов, Григорьев, Дюриш, (Саная, 90).

Предупреждения: Камболов, 19, Самбрано, 36, Дюриш, 63, Малых, 81, Полуяхтов, 86, Канунников, 90+1
Теги: Рубин Оренбург
Сегодня, 18:26
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:28) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Со спартаком Рубину проще было.
Регистрация: 6.01.2006
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.