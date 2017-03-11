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17:12
Виктор Ганчаренко: если я выпускаю молодого, то кто-то из опытных не добирает практики перед "Тереком" (1)
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Игроки "ПСЖ" за неделю до матча с "Барсой" обсуждали возможность проигрыша со счетом 1:5 (видео)
"Рубин" дома не смог обыграть "Оренбург"
В матче 19-го тура чемпионата России "Рубин" на своем поле сыграл вничью с "Оренбургом".
Чемпионат России
19 тур
"Рубин" - "Оренбург" 0:0
"Рубин": Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, Камболов, (Цакташ, 68), М'Вила, Ткачук, (Карадениз, 71), Жемалетдинов, Жонатас, Канунников.
"Оренбург": Кержаков, Малых, Полуяхтов, Ойеволе, Воробьёв, (Драгун, 87), Афонин, Сиваков, Георгиев, Коронов, Григорьев, Дюриш, (Саная, 90).
Предупреждения: Камболов, 19, Самбрано, 36, Дюриш, 63, Малых, 81, Полуяхтов, 86, Канунников, 90+1
Чемпионат России
19 тур
"Рубин" - "Оренбург" 0:0
"Рубин": Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, Камболов, (Цакташ, 68), М'Вила, Ткачук, (Карадениз, 71), Жемалетдинов, Жонатас, Канунников.
"Оренбург": Кержаков, Малых, Полуяхтов, Ойеволе, Воробьёв, (Драгун, 87), Афонин, Сиваков, Георгиев, Коронов, Григорьев, Дюриш, (Саная, 90).
Предупреждения: Камболов, 19, Самбрано, 36, Дюриш, 63, Малых, 81, Полуяхтов, 86, Канунников, 90+1
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