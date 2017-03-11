Славен Билич: "Борнмут" не забил два пенальти, поэтому нам повезло

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич прокомментировал поражение своей команды в матче против "Борнмута" (2:3) в двадцать восьмом туре АПЛ.



"Мы заслужили того, что упустили игру. Соперник играл с желанием, с большей агрессией. Соперник не забил два пенальти, поэтому нам повезло. У нас были возможности, когда надо было забивать. Когда вы забиваете два гола на выездле, то должны получать очки из игры", - цитирует Билича ВВС.