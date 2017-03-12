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Гари Линекер: похоже, Арсен Венгер заслужил новый двухлетний контракт

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер пошутил в адрес Арсена Венгера после победы "Арсенала" над клубом 5-го дивизиона "Линкольн Сити" (5:0) в матче 1/4 финала Кубка Англии.

"Арсенал" залетает в полуфинал Кубка Англии. Похоже, Венгер заслужил новый двухлетний контракт", - написал Линекер в твиттере.

Напомним, перед этой игрой болельщики "Арсенала" организовали акцию протеста против продления контракта с Венгером, соглашение со специалистом истекает грядущим летом.
Теги: Венгер Арсенал Линекер
Сегодня, 01:56
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