Гари Линекер: похоже, Арсен Венгер заслужил новый двухлетний контракт

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер пошутил в адрес Арсена Венгера после победы "Арсенала" над клубом 5-го дивизиона "Линкольн Сити" (5:0) в матче 1/4 финала Кубка Англии.



"Арсенал" залетает в полуфинал Кубка Англии. Похоже, Венгер заслужил новый двухлетний контракт", - написал Линекер в твиттере.



Напомним, перед этой игрой болельщики "Арсенала" организовали акцию протеста против продления контракта с Венгером, соглашение со специалистом истекает грядущим летом.