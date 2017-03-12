Войти Зарегистрироваться

Опрос:

"Сампдория" взяла верх над "Дженоа" в генуэзском дерби

"Сампдория" с минимальным счетом обыграла "Дженоа" в матче 28-го тура чемпионата Италии.

Чемпионат Италии. 28 тур

"Дженоа" - "Сампдория" - 0:1

Голы: Муриэль, 71

"Дженоа": Ламанна - Иццо, Муньос, Бурдиссо - Хильемарк, Лазович, (Палладино, 76), Кофи, (Таарабт, 83), Лаксальт, Нтчам, (Морозини, 90+1), - Пинилья, Симеоне.

"Сампдория": Вивиано - Шкриньяр, Сильвестре, Реджини - Баррето, Сала, Фернандеш, (Прает, 75), Торрейра, Линетти - Куальярелла, (Шик, 67), Муриэль, (Джуричич, 87).

Предупреждения: Кофи, 20, Сала, 41, Пинилья, 45, Нтчам, 51, Муриэль, 72, Бурдиссо, 86.
Теги: Сампдория Дженоа
Сегодня, 02:05
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.