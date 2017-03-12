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Защитник "Линкольн Сити": мы сыграли против футболистов мирового класса

Защитник "Линкольн Сити" Люк Уотерфолл прокомментировал поражение своей команды в матче против "Арсенала" (0:5) в 1/4 финала Кубка Англии.

"В течение 45 минут мы были в игре со счетом 0:0. Мы пропустили в не лучший момент, незадолго до перерыва. Это не позор, с нами было 9 тысяч болельщиков. Мы сыграли против футболистов мирового класса", - цитирует футболиста ВВС.
Теги: Арсенал
Сегодня, 11:24
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