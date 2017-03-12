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Тео Уолкотт: "Линкольн" был фантастическим

Полузащитник "Арсенала" Тео Уолкотт высказался о победе своей команды в матче против "Линкольн Сити" (5:0) в 1/4 финала Кубка Англии.

"Мы выполнили свою работу. В первом тайме была напряженная игра, была крайне важно выйти вперед в счете. Физическое состояние - это решающий фактор в матче. "Линкольн" был фантастическим. Его игра показывает, что любовь к Кубка Англии не пропала. Мы сделали правильные вещи. Мы старались оставаться профессионалами и уважать "Линкольн", - цитирует футболиста ВВС.
Теги: Уолкотт Арсенал
Сегодня, 11:34
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№1 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 12:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ах.ренень, клуб из 5-го дивизиона дошел до 1/4 финала Кубка Англии.


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Регистрация: 10.03.2009
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