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Тео Уолкотт: "Линкольн" был фантастическим
Полузащитник "Арсенала" Тео Уолкотт высказался о победе своей команды в матче против "Линкольн Сити" (5:0) в 1/4 финала Кубка Англии.
"Мы выполнили свою работу. В первом тайме была напряженная игра, была крайне важно выйти вперед в счете. Физическое состояние - это решающий фактор в матче. "Линкольн" был фантастическим. Его игра показывает, что любовь к Кубка Англии не пропала. Мы сделали правильные вещи. Мы старались оставаться профессионалами и уважать "Линкольн", - цитирует футболиста ВВС.
"Мы выполнили свою работу. В первом тайме была напряженная игра, была крайне важно выйти вперед в счете. Физическое состояние - это решающий фактор в матче. "Линкольн" был фантастическим. Его игра показывает, что любовь к Кубка Англии не пропала. Мы сделали правильные вещи. Мы старались оставаться профессионалами и уважать "Линкольн", - цитирует футболиста ВВС.
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