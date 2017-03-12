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Мирча Луческу: Иванович не мог играть в Перми после стольких лет в Англии
Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу перед началом матча 19-го тура чемпионата России с "Амкаром" рассказал, почему защитник Бранислав Иванович не попал в стартовый состав из-за условий в Перми.
"Если вы заметили, то соперник поменял нескольких игроков. Мы не сделали больших изменений, потому что хорошо играли в последних матчах. У меня не было предпосылок, чтобы менять состав. Также это обусловлено искусственным полем. Иванович не мог играть на этом газоне после девяти лет, проведенных в Англии на ровнейших полях. Выпускать Данни тоже было рискованно, учитывая все его операции", - сказал Луческу в эфире "Наш футбол".
"Если вы заметили, то соперник поменял нескольких игроков. Мы не сделали больших изменений, потому что хорошо играли в последних матчах. У меня не было предпосылок, чтобы менять состав. Также это обусловлено искусственным полем. Иванович не мог играть на этом газоне после девяти лет, проведенных в Англии на ровнейших полях. Выпускать Данни тоже было рискованно, учитывая все его операции", - сказал Луческу в эфире "Наш футбол".
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