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Брайан Идову: судья правильно сделал, что не засчитал гол Дзюбы

Защитник "Амкара" Брайан Идову в перерыве матча 19-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил правильные действия судьи.

"Судья правильно сделал. Хомич просто хотел отдать мяч, так как был офсайд. Что касается погоды, то она не сказывается. Все бегают еще больше. Мы стараемся закрывать зоны и проводить контратаки. Во втором тайме все останется примерно так же. Постараемся не пропустить и забить еще", - сказал Идову в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Идову Зенит Амкар
Сегодня, 13:01
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№2 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 13:52) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Бриг
С такой игрой Зенита, Амкар ещё и выиграет..


Так и случилось...


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 13:05) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Краснодар»
С такой игрой Зенита, Амкар ещё и выиграет..
Регистрация: 21.11.2016
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