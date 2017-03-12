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14:35
Чума Анене перейдет в "Кайрат" (4)
Чума Анене перейдет в "Кайрат" (4)
13:36
Пермская крепость. «Амкар» и судья Турбин не дали «Зениту» забить первый гостевой гол сезона на «Звезде» (11)
Пермская крепость. «Амкар» и судья Турбин не дали «Зениту» забить первый гостевой гол сезона на «Звезде» (11)
Брайан Идову: судья правильно сделал, что не засчитал гол Дзюбы
Защитник "Амкара" Брайан Идову в перерыве матча 19-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил правильные действия судьи.
"Судья правильно сделал. Хомич просто хотел отдать мяч, так как был офсайд. Что касается погоды, то она не сказывается. Все бегают еще больше. Мы стараемся закрывать зоны и проводить контратаки. Во втором тайме все останется примерно так же. Постараемся не пропустить и забить еще", - сказал Идову в эфире телеканала "Наш футбол".
"Судья правильно сделал. Хомич просто хотел отдать мяч, так как был офсайд. Что касается погоды, то она не сказывается. Все бегают еще больше. Мы стараемся закрывать зоны и проводить контратаки. Во втором тайме все останется примерно так же. Постараемся не пропустить и забить еще", - сказал Идову в эфире телеканала "Наш футбол".
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