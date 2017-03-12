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Криштиану Роналду в ближайшее время станет отцом близнецов от суррогатной матери

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду в ближайшее время снова станет отцом, передает The Sun.

Суррогатная мать в США сейчас вынашивает для португальца близнецов. Очень скоро она должна родить.

"Криштиану очень ждет пополнения в своей семье. Он старается скрывать свою частную жизнь, но все-таки рассказал своим ближайшим друзьям и родственникам, что близнецы очень скоро родятся", - рассказал источник.

У 32-летнего Роналду уже есть шестилетний сын, которого также вынашивала суррогатная мать.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 13:43
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№3 Написал: Климак 32 (Сегодня, 14:27) #
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питарасы заполонили планету


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014
№2 Написал: ubica (Сегодня, 13:57) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: anonymous
питарам по другому не размножиться...


Ща тебя поклонники Кристинки заминусуют! smile


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Всегда объективен и адекватен!!!!!!!!!
"Филатов его породил,я его убью!"-Ю.П.Семин
Регистрация: 12.05.2010
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 13:52) #
  • +1
  •  (5)

питарам по другому не размножиться...
Регистрация: 8.01.2017
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