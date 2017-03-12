Гаджи Гаджиев: очевидных моментов у "Зенита" не было

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после победы над "Зенитом" (1:0) в матче 19-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Наш футбол" остался доволен игрой команды.



"Зенит" владел территорией, но нельзя сказать, что у соперника были очевидные моменты. Хотя, конечно, "Зенит" мог забить. Это заслуга нашей команды. Действовали дисциплинированно и самоотверженно. Свою роль сыграло и стечение обстоятельств. Повторюсь, реальных моментов у "Зенита" не было. Мы владели мячом в 2-2,5 раза меньше, однако у нас были хорошие контратаки и реальные возможности для гола. И в первом тайме, и во втором, когда были свободные зоны. Я доволен результатом. Тем более, учитывая то, что у нас нет группы игроков. Пришлось перестраиваться. В середине поля действовали не лучшем образом, но в целом нормально", - сказал Гаджиев.