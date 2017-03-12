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Гаджи Гаджиев: очевидных моментов у "Зенита" не было

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после победы над "Зенитом" (1:0) в матче 19-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Наш футбол" остался доволен игрой команды.

"Зенит" владел территорией, но нельзя сказать, что у соперника были очевидные моменты. Хотя, конечно, "Зенит" мог забить. Это заслуга нашей команды. Действовали дисциплинированно и самоотверженно. Свою роль сыграло и стечение обстоятельств. Повторюсь, реальных моментов у "Зенита" не было. Мы владели мячом в 2-2,5 раза меньше, однако у нас были хорошие контратаки и реальные возможности для гола. И в первом тайме, и во втором, когда были свободные зоны. Я доволен результатом. Тем более, учитывая то, что у нас нет группы игроков. Пришлось перестраиваться. В середине поля действовали не лучшем образом, но в целом нормально", - сказал Гаджиев.
Теги: Гаджиев Амкар Зенит
Сегодня, 13:50
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9
(3)
№9 Написал: OgreGate (Сегодня, 14:17) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
100-процентных момента у них ни одного не было.

Примерно то же самое было, что у ослят вчера с пионерами Томи. Ну например проход с угла - удар в ближний. Пионерам Томи такой залетел, но в Амкаре уже не пионеры - и это уже не момент.
Одно и то же в голубом пуле - команд нигде нет, тренеров тоже, если нет и админресурса - будет вам сплошное айнене


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№8 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 14:10) #
  • 0
  •  (2)

Прав Гаджиев.
100-процентных момента у них ни одного не было.
Один грубый навал.
А то, что якобы
Цитата: utekay
Зенит забил вообще-то

- поди теперь докажи, был мяч в воротах или нет. wink

P.S.Полено как всегда.
В ударе.
Солнечном. smile
Регистрация: 6.08.2008
№7 Написал: 4 звезды (Сегодня, 14:10) #
  • -1
  •  (5)
online

реальных моментов у зенита не было, не фига командочка smiley
Регистрация: 7.12.2016
№6 Написал: дин провинция (Сегодня, 14:10) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: art83
Зенит забил вообще-то
На игру и на чемпионат.


Когда много денег,то ничего делать неохота,... шампанского всем..


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Я просто охуел,когда мой клуб свалился в ФНэл...
Регистрация: 12.04.2015
№5 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 14:08) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
у старого хачика со зрением совсем плохо)))


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№4 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 14:06) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Гаджи Гаджиев
"Зенит" владел территорией, но нельзя сказать, что у соперника были очевидные моменты. Хотя, конечно, "Зенит" мог забить

Зенит забил вообще-то


Где?
Дзюба после игры остался?
Регистрация: 13.03.2012
№3 Написал: art83 (Сегодня, 14:01) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Гаджи Гаджиев
"Зенит" владел территорией, но нельзя сказать, что у соперника были очевидные моменты. Хотя, конечно, "Зенит" мог забить

Зенит забил вообще-то

На игру и на чемпионат.
Регистрация: 17.09.2010
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:59) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: utekay

Зенит забил вообще-то

Докажи


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:58) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Гаджи Гаджиев
"Зенит" владел территорией, но нельзя сказать, что у соперника были очевидные моменты. Хотя, конечно, "Зенит" мог забить

Зенит забил вообще-то


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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