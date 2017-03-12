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Мирча Луческу: отменили чистый гол, плюс был пенальти на Дзюбе

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после поражения в Перми от "Амкара" (0:1) в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги поделился впечатлениями от игры, высказал мнение по поводу работы арбитра Евгения Турбина, а также отметил организацию игры пермской команды.

"Сложно комментировать такой матч. Очень интенсивная игра с обеих сторон. Хозяева жертвовали собой, бились за каждый мяч и подобрали правильную тактику для достижения положительного результата. Хорошо оборонялись, агрессивно, закрывали все зоны, провели несколько опасных контратак. Повезло в какой-то мере им тоже: за первые 30 минут почти не было атак, и первая же привела к забитому мячу. Мы ошиблись в центральной зоне, наверное, понадеялись на вне игры, но там не было офсайда.

Не хочется повторять, но придётся — мы практически всегда теряли очки, когда нас судили арбитры из Москвы. Особенно, когда мы встали на первое место после матча со "Спартаком". По мнению игроков, был чистый гол в первом тайме, был пенальти на Дзюбе во втором. Слишком часто повторяются такие ситуации. К сожалению, всё против нас. Мы сыграли не лучший свой матч. После пропущенного мяча играли суетливо, ошибались в простых ситуациях и теряли мяч. Мы имели преимущество, в какой-то мере было невезение, например, когда Кокорин ударил в штангу. У нас были ситуации в матче, которые могли трактоваться по-другому.

Я говорил со своими футболистами, и они утверждают, что даже когда мяч попал в Нету, он уже пересёк линию ворот. Нету мог быть внимательнее, но гол был без его касания. Возможно, судья был закрыт игроками, не заметил, но факт остаётся фактом — отменили чистый гол, плюс был пенальти на Дзюбе. "Амкар" обороняется почти всей командой по своей штрафной и естественно, что они фолят. Если есть моменты, когда не даются явные пенальти, сложно говорить. Возможно, опять соберётся арбитражная комиссия и будет анализировать такие моменты. Такие ошибки отдаляют от борьбы за титул. Был чистый пенальти в Ростове-на-Дону, в Махачкале. Можно вспомнить много матчей, когда решения трактовались не в нашу пользу. Практически все эти матчи обслуживались арбитрами из Москвы.

Футболисты "Амкара" играют в агрессивный футбол. В агрессивном футболе, конечно, есть фолы — они знают, когда нарушать правила, используют тактические фолы при атаках соперника. Хотя и мы получили много карточек. Мне очень нравится их стиль, поздравляю их за борьбу и полную самоотдачу. Поздравляю Гаджиева с тем, как он организовал игру и командные действия. Это не мешает мне обратить внимание на некоторые моменты, которые были сегодня, и они должны были трактоваться по-другому", — цитирует Луческу официальный сайт "Зенита".
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 14:51
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15
(3)
№15 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 15:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
УРА! ДОЖДАЛИСЬ!!!
Регистрация: 13.03.2012
№14 Написал: utekay Россия (Сегодня, 15:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
да заи6ал ты уже...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№13 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 14:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну и нытики в Питере,постоянно им судья мешает!Спартаку за 18 туров ни разу не дали пробить пендаль,а этим давай каждый матч!
Регистрация: 2.04.2012
№12 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 14:59) #
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Болеет за:
«Зенит»
Шел бы ты в свою Цыганию...я вот что видел - как Зенит в течении 70 минут без малейшей мысли в игре пытается сровнять счет с Амкаром. И у него ничего не выходит. При чем тут судья?
Регистрация: 19.03.2010
№11 Написал: art83 (Сегодня, 14:58) #
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Болеет за:
«Зенит»
Сука ну при чем здесь судьи играть нужно в футбол.
Регистрация: 17.09.2010
№10 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 14:58) #
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Болеет за:
«Зенит»
нытик


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№9 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 14:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цыган не подвел,молодец!
Регистрация: 30.07.2014
№8 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 14:58) #
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online

Похрену судейство.Игры нет.Это тебе не лошадей воровать.
Регистрация: 24.11.2016
№7 Написал: лунатик СПБ (Сегодня, 14:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
нам плаксы не нужны.сгинь.
Регистрация: 16.11.2009
№6 Написал: casabl (Сегодня, 14:57) #
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Зенитчики сдулись, а чавэла не справляется .


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№5 Написал: XERX - (Сегодня, 14:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
в отставку иди старый пень,а то сей час и про кучу СПАРТАКОВСКИХ пенальтей вспомнишь!!!)))
Регистрация: 23.05.2009
№4 Написал: Luis (Сегодня, 14:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Плачь,детка,плачь))
Регистрация: 1.05.2016
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 14:53) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Угу, происки Федуна, в прошлом году Гинер происки устраивал, в этом Федун..оно конечно...
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: сумрак80 (Сегодня, 14:53) #
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голубые цыганские сопли....
Регистрация: 12.03.2017
№1 Написал: Игорь Бергачёв (Сегодня, 14:52) #
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online

laughing smiley
Регистрация: 16.02.2017
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