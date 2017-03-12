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Мирча Луческу: отменили чистый гол, плюс был пенальти на Дзюбе
Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после поражения в Перми от "Амкара" (0:1) в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги поделился впечатлениями от игры, высказал мнение по поводу работы арбитра Евгения Турбина, а также отметил организацию игры пермской команды.
"Сложно комментировать такой матч. Очень интенсивная игра с обеих сторон. Хозяева жертвовали собой, бились за каждый мяч и подобрали правильную тактику для достижения положительного результата. Хорошо оборонялись, агрессивно, закрывали все зоны, провели несколько опасных контратак. Повезло в какой-то мере им тоже: за первые 30 минут почти не было атак, и первая же привела к забитому мячу. Мы ошиблись в центральной зоне, наверное, понадеялись на вне игры, но там не было офсайда.
Не хочется повторять, но придётся — мы практически всегда теряли очки, когда нас судили арбитры из Москвы. Особенно, когда мы встали на первое место после матча со "Спартаком". По мнению игроков, был чистый гол в первом тайме, был пенальти на Дзюбе во втором. Слишком часто повторяются такие ситуации. К сожалению, всё против нас. Мы сыграли не лучший свой матч. После пропущенного мяча играли суетливо, ошибались в простых ситуациях и теряли мяч. Мы имели преимущество, в какой-то мере было невезение, например, когда Кокорин ударил в штангу. У нас были ситуации в матче, которые могли трактоваться по-другому.
Я говорил со своими футболистами, и они утверждают, что даже когда мяч попал в Нету, он уже пересёк линию ворот. Нету мог быть внимательнее, но гол был без его касания. Возможно, судья был закрыт игроками, не заметил, но факт остаётся фактом — отменили чистый гол, плюс был пенальти на Дзюбе. "Амкар" обороняется почти всей командой по своей штрафной и естественно, что они фолят. Если есть моменты, когда не даются явные пенальти, сложно говорить. Возможно, опять соберётся арбитражная комиссия и будет анализировать такие моменты. Такие ошибки отдаляют от борьбы за титул. Был чистый пенальти в Ростове-на-Дону, в Махачкале. Можно вспомнить много матчей, когда решения трактовались не в нашу пользу. Практически все эти матчи обслуживались арбитрами из Москвы.
Футболисты "Амкара" играют в агрессивный футбол. В агрессивном футболе, конечно, есть фолы — они знают, когда нарушать правила, используют тактические фолы при атаках соперника. Хотя и мы получили много карточек. Мне очень нравится их стиль, поздравляю их за борьбу и полную самоотдачу. Поздравляю Гаджиева с тем, как он организовал игру и командные действия. Это не мешает мне обратить внимание на некоторые моменты, которые были сегодня, и они должны были трактоваться по-другому", — цитирует Луческу официальный сайт "Зенита".
"Сложно комментировать такой матч. Очень интенсивная игра с обеих сторон. Хозяева жертвовали собой, бились за каждый мяч и подобрали правильную тактику для достижения положительного результата. Хорошо оборонялись, агрессивно, закрывали все зоны, провели несколько опасных контратак. Повезло в какой-то мере им тоже: за первые 30 минут почти не было атак, и первая же привела к забитому мячу. Мы ошиблись в центральной зоне, наверное, понадеялись на вне игры, но там не было офсайда.
Не хочется повторять, но придётся — мы практически всегда теряли очки, когда нас судили арбитры из Москвы. Особенно, когда мы встали на первое место после матча со "Спартаком". По мнению игроков, был чистый гол в первом тайме, был пенальти на Дзюбе во втором. Слишком часто повторяются такие ситуации. К сожалению, всё против нас. Мы сыграли не лучший свой матч. После пропущенного мяча играли суетливо, ошибались в простых ситуациях и теряли мяч. Мы имели преимущество, в какой-то мере было невезение, например, когда Кокорин ударил в штангу. У нас были ситуации в матче, которые могли трактоваться по-другому.
Я говорил со своими футболистами, и они утверждают, что даже когда мяч попал в Нету, он уже пересёк линию ворот. Нету мог быть внимательнее, но гол был без его касания. Возможно, судья был закрыт игроками, не заметил, но факт остаётся фактом — отменили чистый гол, плюс был пенальти на Дзюбе. "Амкар" обороняется почти всей командой по своей штрафной и естественно, что они фолят. Если есть моменты, когда не даются явные пенальти, сложно говорить. Возможно, опять соберётся арбитражная комиссия и будет анализировать такие моменты. Такие ошибки отдаляют от борьбы за титул. Был чистый пенальти в Ростове-на-Дону, в Махачкале. Можно вспомнить много матчей, когда решения трактовались не в нашу пользу. Практически все эти матчи обслуживались арбитрами из Москвы.
Футболисты "Амкара" играют в агрессивный футбол. В агрессивном футболе, конечно, есть фолы — они знают, когда нарушать правила, используют тактические фолы при атаках соперника. Хотя и мы получили много карточек. Мне очень нравится их стиль, поздравляю их за борьбу и полную самоотдачу. Поздравляю Гаджиева с тем, как он организовал игру и командные действия. Это не мешает мне обратить внимание на некоторые моменты, которые были сегодня, и они должны были трактоваться по-другому", — цитирует Луческу официальный сайт "Зенита".
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