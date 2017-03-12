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"Челси" интересуется Лингардом

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард попал в сферу интересов "Челси", сообщает The Sun.

На покупке 24-летнего хавбека настаивает главный тренер "синих" Антонио Конте.
Теги: Челси Манчестер Юнайтед Трансферы
Сегодня, 15:05
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