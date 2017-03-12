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Радамель Фалькао получил травму в матче против "Бордо"
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим рассказал, что нападающий команды Радамель Фалькао получил травму в матче 29-го тура чемпионата Франции против "Бордо" (2:1).
"Фалькао получил сильный удар по правой ноге. Остается ждать результатов обследования. Надеюсь, ничего серьезного", - цитирует Жардима официальный сайт "Монако".
"Фалькао получил сильный удар по правой ноге. Остается ждать результатов обследования. Надеюсь, ничего серьезного", - цитирует Жардима официальный сайт "Монако".
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