Радамель Фалькао получил травму в матче против "Бордо"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим рассказал, что нападающий команды Радамель Фалькао получил травму в матче 29-го тура чемпионата Франции против "Бордо" (2:1).



"Фалькао получил сильный удар по правой ноге. Остается ждать результатов обследования. Надеюсь, ничего серьезного", - цитирует Жардима официальный сайт "Монако".