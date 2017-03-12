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Радамель Фалькао: чувствую себя прекрасно
Нападающий "Монако" Радамель Фалькао, получивший повреждение в матче с "Бордо" (2:1), заявил после игры, что чувствует себя хорошо.
"Чувствую себя прекрасно. У меня было достаточно времени полностью восстановиться, поэтому выход на поле не был риском", - цитирует Фалькао L`Equipe.
"Чувствую себя прекрасно. У меня было достаточно времени полностью восстановиться, поэтому выход на поле не был риском", - цитирует Фалькао L`Equipe.
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