Радамель Фалькао: чувствую себя прекрасно

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао, получивший повреждение в матче с "Бордо" (2:1), заявил после игры, что чувствует себя хорошо.



"Чувствую себя прекрасно. У меня было достаточно времени полностью восстановиться, поэтому выход на поле не был риском", - цитирует Фалькао L`Equipe.