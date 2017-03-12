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Петиция о переигровке матча "Барселона" — ПСЖ собрала 95 тыс. подписей
На сайте Change.org появилась петиция о переигровке ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и ПСЖ.
"Барселона" на стадионе "Камп Ноу" разгромила ПСЖ со счётом 6:1 и вышла в четвертьфинал, сумев отыграться после гостевого поражения 0:4. Судья Дениз Айтекин назначил в ворота ПСЖ два пенальти и не свистнул в моменте, когда Хавьер Маскерано сфолил на Анхеле Ди Марии в штрафной.
Автор петиции Луис Мелендо Олмедо требует переигровки из-за «инцидентов, которые серьёзно навредили ПСЖ. По мнению автора, "немецкий рефери Дениз Айтекин дал "Барселоне" преимущество своими спорными решениями", из-за чего команда и пробилась в следующий раунд. Петицию уже подписали более 95 тыс. человек, её создатель хочет достичь отметки в 150 тыс.
"Барселона" на стадионе "Камп Ноу" разгромила ПСЖ со счётом 6:1 и вышла в четвертьфинал, сумев отыграться после гостевого поражения 0:4. Судья Дениз Айтекин назначил в ворота ПСЖ два пенальти и не свистнул в моменте, когда Хавьер Маскерано сфолил на Анхеле Ди Марии в штрафной.
Автор петиции Луис Мелендо Олмедо требует переигровки из-за «инцидентов, которые серьёзно навредили ПСЖ. По мнению автора, "немецкий рефери Дениз Айтекин дал "Барселоне" преимущество своими спорными решениями", из-за чего команда и пробилась в следующий раунд. Петицию уже подписали более 95 тыс. человек, её создатель хочет достичь отметки в 150 тыс.
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