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Петиция о переигровке матча "Барселона" — ПСЖ собрала 95 тыс. подписей

На сайте Change.org появилась петиция о переигровке ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и ПСЖ.

"Барселона" на стадионе "Камп Ноу" разгромила ПСЖ со счётом 6:1 и вышла в четвертьфинал, сумев отыграться после гостевого поражения 0:4. Судья Дениз Айтекин назначил в ворота ПСЖ два пенальти и не свистнул в моменте, когда Хавьер Маскерано сфолил на Анхеле Ди Марии в штрафной.

Автор петиции Луис Мелендо Олмедо требует переигровки из-за «инцидентов, которые серьёзно навредили ПСЖ. По мнению автора, "немецкий рефери Дениз Айтекин дал "Барселоне" преимущество своими спорными решениями", из-за чего команда и пробилась в следующий раунд. Петицию уже подписали более 95 тыс. человек, её создатель хочет достичь отметки в 150 тыс.
Теги: Барселона ПСЖ
Сегодня, 18:10
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№7 Написал: rash (Сегодня, 19:07) #
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когда нибудь все случается. Ведь противоречил регламенту УЕФА один матч на нейтральном поле между Анжи и Рейнджерс? да и переигровки странные были, например матча Спартака с австрийским клубом,вроде.
Регистрация: 5.02.2017
№6 Написал: крутой а (Сегодня, 19:01) #
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Rusl0001,
а я за переигровку начиная со 2-го тайма!!!
Регистрация: 12.03.2017
№5 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 18:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да хоть ты 95 млн подписей собери - ничего не изменится.
Будет 1 прецедент, каждый деб.л из 4 дивизиона Эквадора будет подавать апелляции на переигровку в виду ошибок судей.


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:51) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
её создатель хочет достичь отметки в 150 тыс.

Или же все-таки переигровки? smirk


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№3 Написал: VirGON (Сегодня, 18:42) #
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online

Мда...ерундовая затея,чего он хочет добиться этой петицией?пиар?дураку понятно что не какой переигровки не будет хоть она соберет миллион подписей
Регистрация: 14.12.2016
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:24) #
  • -3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: CSKA085
бред


Ни хрена не бред. Надо тыкать этих людей носом в говно. Или они будут нас заставлять его жрать.
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 18:19) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
бред
Регистрация: 20.08.2015
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