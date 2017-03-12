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"Спартак" победил "Анжи"

"Спартак" победил "Анжи" в матче 19-го тура РФПЛ.

"Спартак" - "Анжи" (1:0)

Гол: Самедов, 69

"Спартак": Ребров, Маурисио (Ещенко, 71), Таски, Кутепов, Комбаров, Промес, Фернандо, Попов (Жано, 63), Зобнин, Самедов (Мельгарехо, 90+1), Зе Луиш

"Анжи": Юрченко, Тетрашвили, Жиров, Фибель, Мусалов, Гулиев, Брызгалов, Яковлев (Хубулов, 46), Кацаев (Асильдаров, 81), Прудников (Хадарцев, 65), Будковский.

Предупреждения: Фибель, 6, Яковлев, 34, Хубулов, 48, Тетрашвили, 61
Теги: Спартак Анжи
Сегодня, 18:30
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111
(10)
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№111 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 19:26) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gerolsteiner 1001
КБ с победой ... !!! не скажу , что с вымученной , как тут некоторые пишут , скорее , с натяжной ... но от того не менее ценной ...!!! а так , даже при такой игре, у нас +8 ... По моему мнению , это и было причиной , основной причиной столь блеклой игры ...Психология , однако ... Если уже Фернандо и Промес играли то в недодачу , то в передачу ...Выход Жано стал решающим , у Попова слишком много было ошибок , аж надоел ...Каррера во время сообразил , что его надо поменять ... по моемому он это хотел сделать в перерыве , но дал шанс Попову ...но нет , не пошло ...Но пару моментов были шикарны , в атаке ... А про пенальти промолчу , ведь выиграли и ладно ... а то это эпизод Шмурнов начал усиленно оправдывать ... ничего не было ...С победой Спартак ... !!!

брак Фернандо связан с тем что он частично играл еще и за глушака)
Регистрация: 18.07.2011
№110 Написал: OgreGate (Сегодня, 19:24) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
очень точно сказал уважаемый Андрей Владимирович

Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты. А если у тебя в иконах - ЧЕРВЯК... То может даже пиявкой тебя назвать - оскорбить пиявку?
У ослов, например, кладезь мудрости - Сава. Ну хотя бы - не земляной ЧЕРВЯК!


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№109 Написал: Todd (Сегодня, 19:23) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: utekay
свиньи-мученики....хоть на кресте распинай и иконы пиши
понятно же всё, проплатили Турбину, посмотрели все на его "Дни...", а сами мучаясь и попёрдывая берут очки...
очень точно сказал уважаемый Андрей Владимирович


Судя по всем интервью румына. Это бомжи мученики, бедных засуживают. играть не дают, пенальти не ставят. а еще вот гады в их ворота забивают голы. Наверное по заветам Медведева жить сложнее. Ещё и в футболе оказывается бегать надо, а не все покупать. Денег нет Но вы держитесь. Хорошего настроения, здоровья вам.


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Питерский газовик. отнимем газ, у вас.
Регистрация: 26.02.2016
№108 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 19:22) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: suvirinimas
Зенит с Дзюбой и Кокориным - ничто. Спартак с победой и чемпионством!


Ну да Промес и Зе Луиш с Адндиано будут играть за сборную страны..только за свою сборную страны.а,Дзюба и Кокорин играют так,как играют.. клуб в котором они играют в таблице очень высоко, они кандидаты в сборную своей страны, имеют добротный финансовый контракт,может не такой,как у тебя но им хватает))
Регистрация: 17.03.2008
№107 Написал: OgreGate (Сегодня, 19:22) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Saveger
почему Зенит при Луческу нихера не может

Опа, деда, опа... У Синита снова на "Звезду " порвата жопа laughing


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№106 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 19:22) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нормуль. Могло быть и хуже. )


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№105 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 19:21) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
КБ с победой ... !!! не скажу , что с вымученной , как тут некоторые пишут , скорее , с натяжной ... но от того не менее ценной ...!!! а так , даже при такой игре, у нас +8 ... По моему мнению , это и было причиной , основной причиной столь блеклой игры ...Психология , однако ... Если уже Фернандо и Промес играли то в недодачу , то в передачу ...Выход Жано стал решающим , у Попова слишком много было ошибок , аж надоел ...Каррера во время сообразил , что его надо поменять ... по моемому он это хотел сделать в перерыве , но дал шанс Попову ...но нет , не пошло ...Но пару моментов были шикарны , в атаке ... А про пенальти промолчу , ведь выиграли и ладно ... а то это эпизод Шмурнов начал усиленно оправдывать ... ничего не было ...С победой Спартак ... !!!
Регистрация: 18.06.2015
№104 Написал: OgreGate (Сегодня, 19:21) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kytarba
Очень

Ясли laughing


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№103 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 19:20) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
С победой! КБ!
Я понимаю, что Анжи - это ВСЕЛЕННАЯ, КОСМСОС и другие эротические мечты толстого питара. Но всё же, мы победили и нас с этой нудной, но рабочей победой!!!!!!!!!!!


--------------------
Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№102 Написал: скорпион (Сегодня, 19:18) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
УРААА!!! СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!!!


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самый лучший боец мортал комбат - скорпион
Регистрация: 10.03.2017
№101 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:17) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: art83
Очередная вымученная победа свиней

свиньи-мученики....хоть на кресте распинай и иконы пиши
понятно же всё, проплатили Турбину, посмотрели все на его "Дни...", а сами мучаясь и попёрдывая берут очки...
очень точно сказал уважаемый Андрей Владимирович
– Чемпионской игры у «Спартака» нет, но он выглядит в этом чемпионате лучше остальных. Это не та игра, с которой можно сказать, что это лидер российского футбола. Просто остальные выглядят ещё хуже. «Зенит» удручающе. Ну и звёзды так сходятся, что у «Спартака» залетает то, что и не должно залетать.
такие вот залётные чимпионишки


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№100 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 19:15) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
даже Спартак выигрывает, почему Зенит при Луческу нихера не может???
Регистрация: 16.03.2010
№99 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 19:15) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tuner
Цитата: сынок
вери ...Мы с +8 !!!!! ... от бомжей... верю и не верю ))

Да, если к концу сезона продуете такое преимущество - это будет талантливо! А это возможно, игры-то нету ни хрена. Короче, если и "Уфу" обыграете, то всё -- "Спартак" чемпион. smile

да мы сегодня как бы и не играли...пока в перерыве тренер нашим не вставил...но все равно не сильно потели...
Регистрация: 18.07.2011
№98 Написал: lra (Сегодня, 19:13) #
  • -8
  •  (10)

Nik1975,
Да нет....В европе то вы все рано отсасывать будете по полной как обычно....Вас за уши тянут а визжите от радости
Регистрация: 25.09.2016
№97 Написал: Luis (Сегодня, 19:11) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо команде.Всех КБ с победой.
Игрочишке привет))
Регистрация: 1.05.2016
№96 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 19:11) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
сегодня в 20.55 в передаче после футбола чердак позвал Дениса Глушакова

так же сегодня пленный румын во вью эксклюзивном будет жаловаться на судей)))))))))))
инфа 1000процентов
Регистрация: 18.07.2011
№95 Написал: suvirinimas (Сегодня, 19:10) #
  • +5
  •  (7)
online

Зенит с Дзюбой и Кокориным - ничто. Спартак с победой и чемпионством!
Регистрация: 9.02.2014
№94 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 19:10) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 13iv74
будем третьими после цска и зенита...

Аминь. После команд с истинной чемпионской игрой smile


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Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№93 Написал: tuner (Сегодня, 19:10) #
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: сынок
вери ...Мы с +8 !!!!! ... от бомжей... верю и не верю ))

Да, если к концу сезона продуете такое преимущество - это будет талантливо! А это возможно, игры-то нету ни хрена. Короче, если и "Уфу" обыграете, то всё -- "Спартак" чемпион. smile
Регистрация: 29.08.2015
№92 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 19:09) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
Я про 2 тайм написал.

Я тоже. То, что он был лучше первого-не достижение, ибо первый-это тихий ужас...


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Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№91 Написал: Nik1975 (Сегодня, 19:09) #
  • +4
  •  (6)
online

Бомжи вас там еще не затопило дерьмом?
Регистрация: 8.03.2017
№90 Написал: Бриг (Сегодня, 19:08) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Спартак одержал победу над Анжи с любимым счетом 1:0...О чемпионстве говорить еще рано..но оно для Спартака стало ближе чем для ЦСКА и Зенита..Анжуйцы не плохо смотрятся..дали бой..но новый, почти состав и тренер ..пока не сыгрались..
Регистрация: 21.11.2016
№89 Написал: 4 звезды (Сегодня, 19:07) #
  • +2
  •  (6)

в апптеках скоро валидол закончится no_mouth , с победой, спартачи !!!kissing_heart
Регистрация: 7.12.2016
№88 Написал: сумрак80 (Сегодня, 19:06) #
  • +1
  •  (5)
online

Алексей2010,
он не чумазый... он ишак укозовский... ранее на этом сайте был под акком фотин...
Регистрация: 12.03.2017
№87 Написал: Nik1975 (Сегодня, 19:05) #
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: Zucken
Цитата: suvirinimas
Зенитушки, поскорее избавляйтесь от расизма и тогда все будет хорошо. Ваши белые Дзюба и Кокорин и в подметки не годятся Зе Луишу и Промесу.

Не стыдно черножопым зад лизать?

А чем ты лучше черножопого вот скажи?Сейчас нет национальностей есть люди и нелюди то есть животные к коим ты по ходу и относишься.А эти черножопые купят тебя с потрохами голодранца сранного
Регистрация: 8.03.2017
№86 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 19:05) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: art83
Очеробйттедная вымученная победа свиней.В отлич

это мастерство..Все победы Спартака красивые..1-0..Ещенко,Самедов
..попробуйте возвразить..
Регистрация: 14.12.2011
№85 Написал: mah IBIZA (Сегодня, 19:04) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Romella
Артём Дзюба..Спартак Москва

Он болеет за Анжи.


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Верность и сила
Регистрация: 17.07.2009
№84 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 19:04) #
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Химки»
Очень хорошая команда "Спартак" ,очень..выиграть в таких матчах в такой ситуации психологический всегда очень сложно,но они добились эту победу и эти золотые 3 очка в копилке
и..насколько хороша команда в этом сезоне, на столько гавно многие так наз.болельщики "Спартака на этом сайте, настоящие п1дар1 футбола..
Регистрация: 17.03.2008
№83 Написал: OgreGate (Сегодня, 19:04) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Юрченко лучший игрок матча

Не-а. Негр этот. Фибель - зараза. право слово. Ну игру он начал с хамства, то да. Но дальше он столько крови попил и наших атак загубил... Юрченко - только второй


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№82 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 19:02) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
[quote=ДЯДЬКА]ДЯДЬКА ([/quot
Миньетное сущетвыо, расскажи, как тебе просер твоего любимого бомжеклупа? И, кстати, от Великого и НЕпобедимого, ,сцуко Амкара?. А, сук......А?


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
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