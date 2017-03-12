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Победа имени Самеда
Неожиданно натужной победы добились лидеры чемпионата России по футболу над махачкалинским "Анжи". Единственный гол в ворота Юрченко забил во втором тайме Александр Самедов, доведя преимущество "Спартака" над "Зенитом" и ЦСКА до 8 очков за 11 туров до финиша.
В связи с осечкой "Зенита" в Перми московский "Спартак" вновь получил отличную возможность оторваться от второго места, на котором теперь расположились "заклятые друзья" армейцы, на восемь очков. Для этого, на первый взгляд, требовался не такой уж и большой подвиг - обыграть на своём стадионе махачкалинский "Анжи". Для гостей из Дагестана эта зима была не такой печальной, как, например, для "Томи", но очередной курс "на омоложение" предвещает неминуемое падение в турнирной таблице. Снизу подпирают четыре команды, которые не собираются вылетать напрямую, а оставшиеся до конца первенства 11 туров - очень длинный путь, за который произойти может всякое.
В 2017-ом году "Анжи" пока не забивает (две игры, в кубке и чемпионате, завершились со счётом 0-1). Попытаться сделать это на "Открытие-Арене" главный тренер махачкалинцев Александр Григорян доверил воспитаннику "Спартака" Александру Прудникову. Гости в своём составе вообще имели достаточно много футболистов, связанных так или иначе с красно-белой командой и пытавшихся завоевать за последние 15 лет то самое недостижимое 10-ое чемпионство, к которому москвичи так близки сейчас. В старте вышли и Брызгалов, и Яковлев, и Гулиев, а в запасе остались крайние защитники Паршивлюк и Кудряшов.
Игру "Спартака" определяют теперь совсем другие люди. И все они, за исключением получившего мышечное повреждение Глушакова и Луиса Адриано, к игре с "Анжи" были готовы. Капитанскую повязку вновь надел на себя Ребров, вернулись после дисквалификаций на 18-ый тур Джикия, Маурисио и Промес, последние двое из которых вышли в основе, поправился Мельгарехо, также попавший в заявку на этот матч. Массимо Каррера изменил схему по сравнению с игрой в "Краснодаре", оставив на острие атаки одного Зе Луиша, которому из глубины помогали Промес, Попов и Самедов. Маурисио же заменил Ещенко на правом фланге обороны.
Гости сразу показали, что настроены сегодня увезти очки из Москвы. Подобный настрой принёс уже на 3-ей минуте жёлтую карточку Фибелю, из-за излишнего старания вернуть себе мяч после потери. Такая маленькая погрешность не помешала махачкалинцам следовать своему плану на игру. Уже через пару минут Кутепову пришлось страховать партнёров, блокируя неприятный прострел Прудникова. Пусть "Спартак" владел позиционным преимуществом - это было довольно предсказуемо - "Анжи" не тушевался при игре вторым номером. Активен был правый фланг в лице Мусалова и Кацаева. В одной из контратак Магомед прострелил справа в штрафную красно-белых, и тем вновь пришлось отражать напор Прудникова, явно настроенного огорчить свою альма-матер сегодня.
У хозяев поля игра строилась через верхнюю тройку полузащиты. Пока грустил одинокий Зе Луиш, потерявший неплохо смотревшегося с ним в паре в прошлом туре Луиса Адриано, Промес, Попов и Самедов пытались открыть счёт в этом матче. В основном, делали они это дальними ударами: вспомнить хотя бы плотный выстрел болгарина или попытку Самедова перебросить Юрченко при ошибке последнего на выходе из ворот. В обоих случаях до поражения цели было совсем немного. Попов мог забить и пяткой, но и здесь не хватило точности после сильного прострела от Комбарова с левого фланга.
Второй тайм начался с замены Григоряна - незаметного Яковлева сменил Хубулов, который тут же отметился в протоколе "горчичником" за опасный подкат под Комбарова. Преимущество "Спартака" стало более очевидным именно в эти минуты. Если бы не ошибки Попова и Зе Луиша в простых ситуациях, красно-белые должны были бы открывать счёт на первых минутах второго тайма. Наконец, Зе Луиш дождался-таки убойного момента для гола, смачно пробив головой после навеса от Фернандо, но Юрченко совершил фантастический сэйв. А на 65-ой минуте кабовердец ворвался во вратарскую с левого угла, но голкипер "Анжи" вновь справился с его ударом.
Гол вытекал из логики игры. Через пару минут после этого спасения гости всё-таки стали уступать в счёте. Комбаров с левого фланга сделал контрольный навес в чужую штрафную, где идеально набежал Александр Самедов, переправивший мяч в угол ворот соперника. Тетрашвили, который был призван опекать 32-летнего вингера, попросту не успел за нетеряющим скорости седым футболистом сборной России.
Забив, спартаковцы не отошли от своей привычной игры "во владение". Самедов мог делать дубль буквально через пять минут, но в касание пробил выше ворот Юрченко после отличной передачи "шведкой" в исполнении Джано. Очередной раз Юрченко переиграл Зе Луиша, парировав плотный удар африканца метров с десяти, а затем форвард запорол выход 2 в 1, не отдав вовремя на свободного Промеса, врывавшегося в чужую штрафную. Григорян попытался освежить атаку и побороться за мяч впереди с выходом опытного Асильдарова, но стараний Шамиля в оставшиеся 12 минут не хватило. Его удар на 88-ой минуте прошёл в опасной близости от штанги, но Ребров, похоже, всё контролировал.
Одержав эту победу, красно-белые создали себе приличный задел перед основными преследователями ЦСКА и "Зенитом". Учитывая предстоящие личные встречи и с питерцами, и с армейцами, он будет явно не лишним - спартаковские болельщики могут выдохнуть. Упустить в таком случае чемпионат - значит, уступить, прежде всего, самим себе. И нынешний "Спартак" позволить себе этого просто не может.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Чемпионат России, 19-ый тур
"Спартак" (Москва) 1-0 "Анжи" (Махачкала)
Гол: Самедов, 69
"Спартак": Ребров, Маурисио (Ещенко, 71), Таски, Кутепов, Комбаров, Промес, Фернандо, Попов (Жано, 63), Зобнин, Самедов (Мельгарехо, 90+1), Зе Луиш
"Анжи": Юрченко, Тетрашвили, Жиров, Фибель, Мусалов, Гулиев, Брызгалов, Яковлев (Хубулов, 46), Кацаев (Асильдаров, 81), Прудников (Хадарцев, 65), Будковский
Предупреждения: Фибель, 6; Яковлев, 34; Хубулов, 48; Тетрашвили, 61
"Спартак" (Москва) 1-0 "Анжи" (Махачкала)
Гол: Самедов, 69
"Спартак": Ребров, Маурисио (Ещенко, 71), Таски, Кутепов, Комбаров, Промес, Фернандо, Попов (Жано, 63), Зобнин, Самедов (Мельгарехо, 90+1), Зе Луиш
"Анжи": Юрченко, Тетрашвили, Жиров, Фибель, Мусалов, Гулиев, Брызгалов, Яковлев (Хубулов, 46), Кацаев (Асильдаров, 81), Прудников (Хадарцев, 65), Будковский
Предупреждения: Фибель, 6; Яковлев, 34; Хубулов, 48; Тетрашвили, 61
В связи с осечкой "Зенита" в Перми московский "Спартак" вновь получил отличную возможность оторваться от второго места, на котором теперь расположились "заклятые друзья" армейцы, на восемь очков. Для этого, на первый взгляд, требовался не такой уж и большой подвиг - обыграть на своём стадионе махачкалинский "Анжи". Для гостей из Дагестана эта зима была не такой печальной, как, например, для "Томи", но очередной курс "на омоложение" предвещает неминуемое падение в турнирной таблице. Снизу подпирают четыре команды, которые не собираются вылетать напрямую, а оставшиеся до конца первенства 11 туров - очень длинный путь, за который произойти может всякое.
В 2017-ом году "Анжи" пока не забивает (две игры, в кубке и чемпионате, завершились со счётом 0-1). Попытаться сделать это на "Открытие-Арене" главный тренер махачкалинцев Александр Григорян доверил воспитаннику "Спартака" Александру Прудникову. Гости в своём составе вообще имели достаточно много футболистов, связанных так или иначе с красно-белой командой и пытавшихся завоевать за последние 15 лет то самое недостижимое 10-ое чемпионство, к которому москвичи так близки сейчас. В старте вышли и Брызгалов, и Яковлев, и Гулиев, а в запасе остались крайние защитники Паршивлюк и Кудряшов.
Игру "Спартака" определяют теперь совсем другие люди. И все они, за исключением получившего мышечное повреждение Глушакова и Луиса Адриано, к игре с "Анжи" были готовы. Капитанскую повязку вновь надел на себя Ребров, вернулись после дисквалификаций на 18-ый тур Джикия, Маурисио и Промес, последние двое из которых вышли в основе, поправился Мельгарехо, также попавший в заявку на этот матч. Массимо Каррера изменил схему по сравнению с игрой в "Краснодаре", оставив на острие атаки одного Зе Луиша, которому из глубины помогали Промес, Попов и Самедов. Маурисио же заменил Ещенко на правом фланге обороны.
Гости сразу показали, что настроены сегодня увезти очки из Москвы. Подобный настрой принёс уже на 3-ей минуте жёлтую карточку Фибелю, из-за излишнего старания вернуть себе мяч после потери. Такая маленькая погрешность не помешала махачкалинцам следовать своему плану на игру. Уже через пару минут Кутепову пришлось страховать партнёров, блокируя неприятный прострел Прудникова. Пусть "Спартак" владел позиционным преимуществом - это было довольно предсказуемо - "Анжи" не тушевался при игре вторым номером. Активен был правый фланг в лице Мусалова и Кацаева. В одной из контратак Магомед прострелил справа в штрафную красно-белых, и тем вновь пришлось отражать напор Прудникова, явно настроенного огорчить свою альма-матер сегодня.
У хозяев поля игра строилась через верхнюю тройку полузащиты. Пока грустил одинокий Зе Луиш, потерявший неплохо смотревшегося с ним в паре в прошлом туре Луиса Адриано, Промес, Попов и Самедов пытались открыть счёт в этом матче. В основном, делали они это дальними ударами: вспомнить хотя бы плотный выстрел болгарина или попытку Самедова перебросить Юрченко при ошибке последнего на выходе из ворот. В обоих случаях до поражения цели было совсем немного. Попов мог забить и пяткой, но и здесь не хватило точности после сильного прострела от Комбарова с левого фланга.
Второй тайм начался с замены Григоряна - незаметного Яковлева сменил Хубулов, который тут же отметился в протоколе "горчичником" за опасный подкат под Комбарова. Преимущество "Спартака" стало более очевидным именно в эти минуты. Если бы не ошибки Попова и Зе Луиша в простых ситуациях, красно-белые должны были бы открывать счёт на первых минутах второго тайма. Наконец, Зе Луиш дождался-таки убойного момента для гола, смачно пробив головой после навеса от Фернандо, но Юрченко совершил фантастический сэйв. А на 65-ой минуте кабовердец ворвался во вратарскую с левого угла, но голкипер "Анжи" вновь справился с его ударом.
Гол вытекал из логики игры. Через пару минут после этого спасения гости всё-таки стали уступать в счёте. Комбаров с левого фланга сделал контрольный навес в чужую штрафную, где идеально набежал Александр Самедов, переправивший мяч в угол ворот соперника. Тетрашвили, который был призван опекать 32-летнего вингера, попросту не успел за нетеряющим скорости седым футболистом сборной России.
Забив, спартаковцы не отошли от своей привычной игры "во владение". Самедов мог делать дубль буквально через пять минут, но в касание пробил выше ворот Юрченко после отличной передачи "шведкой" в исполнении Джано. Очередной раз Юрченко переиграл Зе Луиша, парировав плотный удар африканца метров с десяти, а затем форвард запорол выход 2 в 1, не отдав вовремя на свободного Промеса, врывавшегося в чужую штрафную. Григорян попытался освежить атаку и побороться за мяч впереди с выходом опытного Асильдарова, но стараний Шамиля в оставшиеся 12 минут не хватило. Его удар на 88-ой минуте прошёл в опасной близости от штанги, но Ребров, похоже, всё контролировал.
Одержав эту победу, красно-белые создали себе приличный задел перед основными преследователями ЦСКА и "Зенитом". Учитывая предстоящие личные встречи и с питерцами, и с армейцами, он будет явно не лишним - спартаковские болельщики могут выдохнуть. Упустить в таком случае чемпионат - значит, уступить, прежде всего, самим себе. И нынешний "Спартак" позволить себе этого просто не может.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
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