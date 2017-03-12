"Ростов" и "Терек" не забили голов

Чемпионат России



19 тур



"Ростов" - "Терек" 0:0

Соседи по турнирной таблице чемпионата России поделили очки в матче 19-го тура. Таким образом, у "Ростова" и "Терека" стало по 29 баллов, теперь команды делят 5-е место с "Краснодаром" при наличии у того игры в запасе.: Медведев, Терентьев (Байрамян, 88), Навас, Мевля, Киреев (Бухаров, 73), Препелицэ (Калачёв, 73), Ерохин, Гацкан, Нобоа, Полоз, Азмун.: Городов, Уциев, Мохаммади, Дьёмбер, Семёнов, Анхель, Роши, Оздоев (Лебеденко, 90+1), Кузяев, Бериша (Пирис, 78), Балай (Мбенге, 88).: Навас, 16, Киреев, 28, Гацкан, 64, Кузяев, 70.