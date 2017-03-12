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"Ростов" и "Терек" не забили голов
Соседи по турнирной таблице чемпионата России поделили очки в матче 19-го тура. Таким образом, у "Ростова" и "Терека" стало по 29 баллов, теперь команды делят 5-е место с "Краснодаром" при наличии у того игры в запасе.
"Ростов": Медведев, Терентьев (Байрамян, 88), Навас, Мевля, Киреев (Бухаров, 73), Препелицэ (Калачёв, 73), Ерохин, Гацкан, Нобоа, Полоз, Азмун.
"Терек": Городов, Уциев, Мохаммади, Дьёмбер, Семёнов, Анхель, Роши, Оздоев (Лебеденко, 90+1), Кузяев, Бериша (Пирис, 78), Балай (Мбенге, 88).
Предупреждения: Навас, 16, Киреев, 28, Гацкан, 64, Кузяев, 70.
Чемпионат России
19 тур
"Ростов" - "Терек" 0:0
19 тур
"Ростов" - "Терек" 0:0
"Ростов": Медведев, Терентьев (Байрамян, 88), Навас, Мевля, Киреев (Бухаров, 73), Препелицэ (Калачёв, 73), Ерохин, Гацкан, Нобоа, Полоз, Азмун.
"Терек": Городов, Уциев, Мохаммади, Дьёмбер, Семёнов, Анхель, Роши, Оздоев (Лебеденко, 90+1), Кузяев, Бериша (Пирис, 78), Балай (Мбенге, 88).
Предупреждения: Навас, 16, Киреев, 28, Гацкан, 64, Кузяев, 70.
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