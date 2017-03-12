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"Ростов" и "Терек" не забили голов

Соседи по турнирной таблице чемпионата России поделили очки в матче 19-го тура. Таким образом, у "Ростова" и "Терека" стало по 29 баллов, теперь команды делят 5-е место с "Краснодаром" при наличии у того игры в запасе.

Чемпионат России

19 тур

"Ростов" - "Терек" 0:0


"Ростов": Медведев, Терентьев (Байрамян, 88), Навас, Мевля, Киреев (Бухаров, 73), Препелицэ (Калачёв, 73), Ерохин, Гацкан, Нобоа, Полоз, Азмун.

"Терек": Городов, Уциев, Мохаммади, Дьёмбер, Семёнов, Анхель, Роши, Оздоев (Лебеденко, 90+1), Кузяев, Бериша (Пирис, 78), Балай (Мбенге, 88).

Предупреждения: Навас, 16, Киреев, 28, Гацкан, 64, Кузяев, 70.
Теги: Ростов Терек
Сегодня, 20:53
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8
(0)
№8 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 21:19) #
  • 0
  •  (2)
online

После матча с М.Ю - РЕБЯТАМ НЕ ХВАТИЛО СИЛЁНОК И ЭМОЦИЙ- НО ВСЁ РАВНО БИЛИСЬ ЗА ПОБЕДУ ДА КОНЦА. УДАЧИ МУЖИКИ.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№7 Написал: papapa (Сегодня, 21:07) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: Lokoflesh
на север махнет, в Пальмиру ?

Он может махать чем хочет на просторах чучмекии - если махнёт в наш город, не останется даже кусочка от напёрсточника
Регистрация: 2.02.2017
№6 Написал: Dragon (Сегодня, 21:02) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Ювентус»
как можно смотреть такой футбол?
Регистрация: 28.02.2017
№5 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:02) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: vlees
это все временное явление,думаю летом команду покинут многие лидеры и может сам Бердыев

будет очень обидно.. Новосельцев перешёл и что.. Джанай вон не поддался на капусту от тёти Зины.. Надо сохранить такую команду!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№4 Написал: Konnekt (Сегодня, 21:01) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Удар Азмуна собрал всю пыль с крестовины ворот Городова. Ноо, не было фарта...
Поэтому, Ростов ни в коей мере нельзя упрекнуть в нулевой ничьей на своём поле. Это по-прежнему были МУЖИКИ. Игра была настоящей и боевой.
Терек показал фантастическую игру в обороне и грамотную игру в пас. Да и в атаке моментами получалось.


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Трещит Земля как пустой орех, как щепка трещит броня, какое мне дело до Вас до всех, а Вам до меня...
Регистрация: 3.10.2016
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:00) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: vlees
и может сам Бердыев

Не уж-то на север махнет, в Пальмиру ?


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: vlees (Сегодня, 20:57) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Ростовчане красавцы!!! Бердыев - тренерище, из заурядных футболистов создал такую команду, ведь как солидно и слаженно выглядят черти!!! Очень большое удовольствие получил от игры Ростова, жаль не повезло с голом..
Ростов превращается в одного из флагманов нашего футбола, вот вам и "автобус".. smirk

К сожалению это все временное явление,думаю летом команду покинут многие лидеры и может сам Бердыев
Регистрация: 12.01.2017
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:56) #
  • +1
  •  (9)
online

Ростовчане красавцы!!! Бердыев - тренерище, из заурядных футболистов создал такую команду, ведь как солидно и слаженно выглядят черти!!! Очень большое удовольствие получил от игры Ростова, жаль не повезло с голом..
Ростов превращается в одного из флагманов нашего футбола, вот вам и "автобус".. smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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