Долго запрягали, к концу поехали, но от нулей так и не уехали...



Чемпионат России



19 тур



"Ростов" – "Терек" 0:0 Чемпионат России19 тур

"Ростов" и "Терек" долгое время не создавали опасных моментов, слегка завелись и даже поехали навстречу голу только в концовке встречи, но в конечном итоге от унылых нулей на табло так и не уехали.- с трогательным отчетом о прошедшем матче.Медведев, Терентьев (Байрамян, 89'), Навас, Мевля, Киреев (Бухаров, 73'), Препелицэ (Калачев, 73'), Ерохин, Гацкан, Нобоа, Полоз, АзмунГородов, Уциев, Мохаммади, Дьембер, Семёнов, Анхель, Роши, Оздоев (Лебеденко, 90+1'), Кузяев, Бериша (Пирис, 77'), Балай (Мбенг, 88')Навас, 16', Киреев, 28', Гацкан, 64' - Кузяев, 70'После фантастического по своему ажиотажу матча против "Манчестер Юнайтед" "Ростову" в воскресенье предстояло вернуться на уровень Премьер-Лиги и сыграть с "Тереком". С одной стороны, этой встречей можно было пренебречь ради максимально сконцентрированной подготовки к поездке на "Олд Траффорд", но, с другой стороны, игра с "грозненцами" была очень важна с точки зрения турнирной таблицы и дальнейших перспектив в борьбе за еврокубковые места. Глядя на стартовый состав, можно было достаточно уверенно заявить, что тренерский штаб "ростовчан" не стал жертвовать чемпионатом России.По сравнению с матчем против "МЮ" Иван Данильянц и компания сделали три изменения в защитной линии и одно в атакующей. Граната, Кудряшова и Калачева заменили соответственно Препелицэ, Терентьев и Киреев, а вместо Бухарова компанию Полозу в нападении составил Азмун. "Терек" после зимнего перерыва сыграл лишь одну игру, в которой потерпел неприятное поражение от "Уфы". Но после той встречи Рашид Рахимов не стал делать больших изменений в составе, ограничившись заменой Пириса на Дьембера.К сожалению, за три дня газон на стадионе "Олимп-2" не сильно изменился в лучшую сторону по сравнению с четвергом, а потому был большой шанс, что сегодняшний матч в Ростове-на-Дону будет похожим на вчерашний в Казани, когда "Рубин" и "Оренбург" уныло свели дело к нулевой ничье. До последнего не хотелось верить в повторение вчерашнего казанского сценария, но с первых минут стало понятно, что веселья ждать не стоит.Команды не стремились феерить в атаке, предпочитая методично исполнять предписанные тренером задачи в обороне. В этой ситуации зато можно было пообсуждать, как "Ростов" будет играть в Манчестере. Судя по всему, дисквалифицированных Гацкана и Калачева заменят Препелицэ и Киреев, а место травмированного Кудряшова на левом фланге займет Терентьев. При этом не было никакой ясности относительно того, кто будет третьим центральным защитником. Сегодня на позиции Граната играл Гацкан, но, очевидно, в четверг Данильянцу придется придумать новое решение.Если вернуться к сегодняшней игре, то в ее первые полчаса вообще ничего интересного не было. Вот вообще. Ну, пакетики по полю любопытно летали, наглядно показывая, что в Ростове-на-Дону нынче ветрено. Ну, болельщиков было хорошо слышно, и было видно, что их на стадионе очень много - посещаемость растет, ура! Но на поле-то не ветер и не фанаты, на поле футболисты, которые начали к себе приковывать внимание только ближе к перерыву.Шла 32-я минута, когда первый и единственный удар в створ в первом тайме нанес Нобоа, который с дальней дистанции пробил в правый угол. Городов в роскошном для этого матча прыжке забрал мяч прямо в руки. Не прошло и пары минут после этого сумасшедшего момента, как "ростовчане" создали второй. Полоз сыграл в стенку с Азмуном и сделал передачу на Нобоа, но на этот раз удар эквадорца был заблокирован защитниками, хотя нельзя не отметить качество разыгранной комбинации.Впрочем, дальнейшего развития эта активность не получила, и первый тайм докатился до своего завершения абсолютно хладнокровно. В этой связи бурными аплодисментами стоило приветствовать решение главного арбитра Алексея Еськова, который не добавил ни одной минуты. Хотелось верить, что во втором тайме команды покажут более зрелищный футбол, но после выхода из раздевалок в их действиях мало что изменилось.Вся игра и вся атакующая мощь сводилась либо к дальним ударам, либо к розыгрышам стандартных положений. Так, например, можно выделить попытку попасть в створ в исполнении Кузяева и промах Сесара Наваса после подачи с углового. Заметно оживилась ситуация на поле минуте на 73-й, когда "Ростов" выпустил сразу двух пребывавших на скамейке лидеров - Бухарова и Калачева. Почти сразу же после их появления хозяева создали восхитительный момент, но завершить его голом не позволила перекладина, в которую угодил Азмун.В концовке встречи хозяева имели еще несколько хороших шансов забить, но не хватало им самой малости в завершающей стадии. На последних минутах "ростовчане" вообще практически не выбирались из чужой штрафной, но, кажется, слишком долго они запрягали и слишком поздно начали активничать. "Терек" был полностью сконцентрирован на обороне и ничуть не был против закончить матч нулевой ничьей. Конечно, такая тактика имеет место быть, но грустно, что об атаке "грозненцы" даже не помышляли. Нули на табло, безусловно, в их пользу, а "Ростов" может говорить о том, что он упустил в этой встрече 2 очка.