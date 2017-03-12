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"Барселона" проиграла "Депортиво" и отстала от "Реала" на 5 очков по потерянным
Авторы главного чуда десятилетия в следующем матче после исторической победы над "ПСЖ" проиграли. Таким образом, "Барселона" имеет 60 очков после 27 игр, а "Реал" - 59 после 25-ти. Сегодня в 22.45 по московскому времени мадридцы примут "Бетис" и могут выйти в лидеры ещё и по набранным баллам.
"Депортиво": Люкс, Наварро, Альбентоса, Аррибас, Хуанфран (Лауреано, 88), Борхес, Гама (Какута, 77), Алекс, Файр, Хиль (Чолак, 63), Хоселу
"Барселона": тер Штеген, Альба, Пике, Маскерано, Роберто, Бускетс, Гомеш (Ракитич, 57), Денис Суарес (Алькасер, 81), Туран (Иньеста, 56), Луис Суарес, Месси
Предупреждения: Наварро, 14, Хоселу, 38
Чемпионат Испании
27 тур
"Депортиво" - "Барселона" 2:1
Голы: Хоселу, 42, Алекс, 78 - Суарес, 47
27 тур
"Депортиво" - "Барселона" 2:1
Голы: Хоселу, 42, Алекс, 78 - Суарес, 47
"Депортиво": Люкс, Наварро, Альбентоса, Аррибас, Хуанфран (Лауреано, 88), Борхес, Гама (Какута, 77), Алекс, Файр, Хиль (Чолак, 63), Хоселу
"Барселона": тер Штеген, Альба, Пике, Маскерано, Роберто, Бускетс, Гомеш (Ракитич, 57), Денис Суарес (Алькасер, 81), Туран (Иньеста, 56), Луис Суарес, Месси
Предупреждения: Наварро, 14, Хоселу, 38
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