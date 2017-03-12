"Барселона" проиграла "Депортиво" и отстала от "Реала" на 5 очков по потерянным

Чемпионат Испании



27 тур



"Депортиво" - "Барселона" 2:1



Голы: Хоселу, 42, Алекс, 78 - Суарес, 47

Авторы главного чуда десятилетия в следующем матче после исторической победы над "ПСЖ" проиграли. Таким образом, "Барселона" имеет 60 очков после 27 игр, а "Реал" - 59 после 25-ти. Сегодня в 22.45 по московскому времени мадридцы примут "Бетис" и могут выйти в лидеры ещё и по набранным баллам.Люкс, Наварро, Альбентоса, Аррибас, Хуанфран (Лауреано, 88), Борхес, Гама (Какута, 77), Алекс, Файр, Хиль (Чолак, 63), Хоселу: тер Штеген, Альба, Пике, Маскерано, Роберто, Бускетс, Гомеш (Ракитич, 57), Денис Суарес (Алькасер, 81), Туран (Иньеста, 56), Луис Суарес, Месси: Наварро, 14, Хоселу, 38