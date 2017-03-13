Унаи Эмери: эта победа поможет нам быстрее забыть поражение от "Барселоны"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери прокомментировал игру 29-го тура чемпионата Франции против "Лорьяна" (2:1).



"Мы вели 2:0, пропустили один гол, но удержали победу. Удалось справиться с соперником, у нас было много моментов.



Игрой команды доволен, эта победа была крайне важна для нас, чтобы забыть поражение от "Барселоны", хотя для этого понадобится время. Мы должны смотреть вперед и преодолеть этот момент", – цитирует Эмери Goal.