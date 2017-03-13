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Унаи Эмери: эта победа поможет нам быстрее забыть поражение от "Барселоны"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери прокомментировал игру 29-го тура чемпионата Франции против "Лорьяна" (2:1).

"Мы вели 2:0, пропустили один гол, но удержали победу. Удалось справиться с соперником, у нас было много моментов.

Игрой команды доволен, эта победа была крайне важна для нас, чтобы забыть поражение от "Барселоны", хотя для этого понадобится время. Мы должны смотреть вперед и преодолеть этот момент", – цитирует Эмери Goal.
Теги: Эмери ПСЖ
Сегодня, 08:55
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№1 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 10:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Чудак на букву "М"! Это поражение, даже со всеми судейскими косяками, вы должны помнить вечно, чтобы НИКОГДА не повторять! За такое знаешь, что бы с тобой другой хозяин и другие фанаты сделали бы?
Регистрация: 30.11.2013
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