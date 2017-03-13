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"Амкар" подтвердил, что хочет продлить контракт с Гаджи Гаджиевым

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин намерение продлить контракт с главным тренером Гаджи Гаджиевым. Ранее 71-летний специалист сказал, что готов продлить соглашение, которое истекает летом текущего года.

"Клуб планирует продлить контракт с Гаджи Гаджиевым. Обо всем узнаете в ближайшее время. Информация появится на официальном сайте", - цитирует Резвухина "Чемпионат".
Теги: Амкар Гаджиев
Сегодня, 09:49
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