Форвард "Амкара" Чума Анене перешел в "Кайрат"

Руководители "Амкара" и алма-атинского "Кайрата" договорились о трансфере нападающего Чумы Анене в казахстанский клуб.Анене, чей контракт с пермским клубом истекает летом, сыграл за красно-черных 24 матча и забил два мяча. Во вчерашнем матче с "Зенитом" Чума Анене провел на поле все 90 минут.Комментарий исполнительного директора "Амкара" Дениса Маслова:"Во время переговоров с президентом алма-атинского клуба Кайратом Боранбаевым я убедился в том, что в казахстанском клубе отнеслись к поиску нового форварда более чем профессионально. Не сомневаюсь, что коллеги, имевшие возможность выбирать, приняли правильное решение - я уверен, что Чума Анене не только станет одним из самых заметных нападающих первенства Казахстана, но и поможет "Кайрату" в еврокубках.После того, как мы подписали Алексея Гасилина, молодого форварда с российским паспортом, Чуме, с учетом лимита на легионеров, было бы сложно конкурировать за место в основном составе. И мы в сжатые сроки нашли вариант, который устроил всех - как с футбольной, так и с экономической точки зрения. Хочу поблагодарить Чуму Анене за совместную работу и пожелать ему всяческих успехов в дальнейшем.Особо хочу сказать о том, что футболист согласился на этот трансфер за три месяца до истечения срока его действующего контракта с "Амкаром". Возможно, летом, став свободным агентом, Чума Анене мог бы найти и более выгодный для себя вариант, но он принял решение с учетом интересов нашего клуба, который фактически дал ему путевку в большой футбол. Такие отношения – большая редкость в наше время, особенно со стороны легионеров. И это – еще одно свидетельство той особой атмосферы, которая сложилась в Клубе.