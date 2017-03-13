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КДК оштрафует "Зенит" за отказ Мирчи Луческу от флеш-интервью

Контрольно-дисциплинарный комитет накажет "Зенит" за отказ главного тренера команды Мирчи Луческу от флеш-интервью после матча 19-го тура чемпионата страны с "Амкаром", сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Мы также рассмотрим использование болельщиками "Спартака" пиротехники на матче с "Анжи" (1:0) и скандирование оскорбительных кричалок болельщиками "Оренбурга" на выездной игре с "Рубином" (0:0), - цитирует Григорьянца ТАСС.
Теги: Зенит Луческу
Сегодня, 10:59
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№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:18) #
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Чудесный день. Не правда ли - как дивно видеть разлагающуюся тушу Зины по-утру???

Если б еще не этот запах...
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 11:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Истерика у рыдающей цыганки приключилась? Сопливчик ей подарите с газовой эмблемкой, с простыню размером - авось за следующее блиц-интервью не обсопливит его до дыр, истеричка.


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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