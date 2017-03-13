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Александр Кержаков: мне интересно стать тренером, но не просто, чтобы обеспечить себя работой
Нападающий "Зенита" Александр Кержаков рассказал, что его привлекает профессия тренера.
"Мне интересно стать тренером. Но хочется не просто обеспечить себя работой. Тренерская деятельность гораздо важнее для меня с точки зрения невидимой, обратной стороны профессии.
Как держать под контролем психологическое состояние всей команды, понимать и варьировать подготовку, с чем это должно быть связано, почему и как тренер принимает определенные решения... Эти моменты мне интересны – психологическая составляющая такого персонажа, как главный тренер", - передают слова Кержакова "Известия".
"Мне интересно стать тренером. Но хочется не просто обеспечить себя работой. Тренерская деятельность гораздо важнее для меня с точки зрения невидимой, обратной стороны профессии.
Как держать под контролем психологическое состояние всей команды, понимать и варьировать подготовку, с чем это должно быть связано, почему и как тренер принимает определенные решения... Эти моменты мне интересны – психологическая составляющая такого персонажа, как главный тренер", - передают слова Кержакова "Известия".
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