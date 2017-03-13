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Руслан Нигматуллин: оценю шансы "Локомотива" и "Краснодара" как примерно равные

Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин высказался относительно предстоящей игры 19-го тура премьер-лиги между железнодорожниками и "Краснодаром".

- "Локомотив" достаточно уверенно возобновил сезон. При этом "Краснодару" уже удалось войти в игровой тонус за счет матчей в Лиге Европы.

Я оценю шансы команд как примерно равные. Но факт домашнего поля хоть и немного, но склоняет чашу весов в пользу "Локомотива", - цитируют Нигматуллина "Известия".
Теги: Нигматуллин Локомотив Краснодар
Сегодня, 11:21
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